fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Roma Real Madrid Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 października 2026 12:23

W środę, 14 października 2026 roku o godzinie 21:00, na Stadio Olimpico w Rzymie dojdzie do fascynującego starcia w ramach drugiej kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów. AS Roma podejmie madrycki Real, ale to powrót José Mourinho do stolicy Włoch wzbudza największe emocje. Portugalski szkoleniowiec poprowadził „Giallorossich” do triumfu w Lidze Konferencji Europy w sezonie 2021/2022, co jest ostatnim poważnym trofeum w dorobku klubu. Teraz spróbuje zdobyć Rzym jako menedżer „Królewskich”. Według bukmacherów szanse gości na wygraną wynoszą ponad 54 procent.

Zarówno Roma, jak i Real mają za sobą obiecujące wejście w sezon, chociaż z drobnymi potknięciami. Rzymianie pozostają niepokonani po siedmiu spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. W miniony weekend zespół Gian Piero Gasperiniego zremisował bezbramkowo na wyjeździe z Como, mimo gry w osłabieniu po czerwonej kartce dla Donyella Malena. Rzymska defensywa zaimponowała formą. Od początku sezonu 2025/2026 rzymianie stracili najmniej bramek w Serie A – zaledwie 34.

Real wygrał na inaugurację Ligi Mistrzów 2:1 z Interem Mediolan przed własną publicznością. Los Blancos mieli w tym spotkaniu spore problemy, kończąc mecz z posiadaniem piłki na poziomie 36 procent i oddając 16 strzałów, przy 21 uderzeniach rywali. „Królewscy” zrehabilitowali się po ligowej porażce w derbach Madrytu, pokonując w miniony weekend Villarreal 1:0.

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Kylian Mbappé bije rekord Messiego

Ofensywa hiszpańskiego giganta robi wrażenie, a główną rolę odgrywa Kylian Mbappé. Francuz zdobył osiem bramek w dziewięciu występach w barwach Realu w tym sezonie, notując trafienie średnio co 101 minut. Mbappé ma szansę pobić rekord samego Lionela Messiego. W wieku 27 lat i 298 dni może zostać najmłodszym zawodnikiem, który rozegra 100 meczów w Lidze Mistrzów (Argentyńczyk dokonał tego mając 28 lat i 84 dni).

Hiszpańska drużyna dominuje w starciach z włoskimi zespołami. Real wygrał 20 z ostatnich 22 spotkań przeciwko klubom z Serie A. Mimo tak korzystnego bilansu madrytczycy mają w tym sezonie problemy na wyjazdach. Przegrali dwukrotnie w La Lidze – z Realem Betis (0:1) i z Atlético Madryt (1:2). Statystyka wyjazdowa z Ligi Mistrzów również nie napawa optymizmem. Ekipa z Madrytu wygrała zaledwie dwa z ostatnich pięciu meczów na obcych boiskach w tych rozgrywkach.

Rzymska twierdza kontra madrycki atak

Roma potrafi wykorzystać atut własnego boiska. Wygrała osiem z ostatnich dziewięciu domowych spotkań w Lidze Mistrzów. W obecnym sezonie rzymianie zdobyli osiem bramek w trzech meczach na swoim terenie. O sile ofensywnej gości niech świadczy fakt, że w sześciu ostatnich potyczkach Realu w Lidze Mistrzów padało powyżej 2,5 gola.

Ostatni bezpośredni pojedynek tych drużyn miał miejsce w sezonie 2018/2019 w Lidze Mistrzów. Real wygrał wówczas na wyjeździe 2:0 po bramkach Garetha Bale’a i Lucasa Vázqueza. Madrytczycy wygrali cztery ostatnie starcia z Romą do zera.

Superbet 1.42 Obie drużyny strzelą gola – TAK Przejdź do Superbet

AS Roma – Real Madryt: statystyki i kluczowe fakty dla typerów

Piętnastokrotny triumfator Ligi Mistrzów, Real Madryt, jest według bukmacherów wyraźnym faworytem do zdobycia trzech punktów na Stadio Olimpico w starciu z Romą. Aktualne kursy na rynku 1X2 dają Królewskim ponad 54% szans na wygraną.

Zarówno Roma, jak i Real Madryt powinny strzelić gola, zdaniem bukmacherów. Kurs na opcję „obie drużyny strzelą gola – tak” (BTTS) jest bardzo niski, a prawdopodobieństwo oszacowane na podstawie oferty bukmacherów wynosi około 70%.

W bieżącym sezonie Roma zdobywała bramki we wszystkich trzech domowych meczach o stawkę, łącznie strzelając ich osiem. Tylko w jednym z tych spotkań – podobnie jak w nadchodzącym starciu z Realem Madryt – Roma przystępowała do gry w roli outsidera. Był to zremisowany 2:2 mecz z Interem, w którym wskaźnik xG (oczekiwane bramki) Romy wyniósł 1,66, a xGA (oczekiwane bramki stracone) – 2,86.

W tym sezonie Real Madryt zdobywa średnio 2,33 bramki na mecz, czyli o 1,33 więcej, niż traci. Od czasu powrotu José Mourinho do „Królewskich” drużyna nie zachowała czystego konta w żadnym wyjazdowym meczu o stawkę, a zakład na to, że obie drużyny strzelą gola, okazał się trafny w trzech z czterech takich spotkań.

Zakład łączony „obie drużyny strzelą gola” oraz „powyżej 2,5 bramki” sprawdził się również w inauguracyjnym meczu Realu Madryt w Lidze Mistrzów, wygranym 2:1 z Interem. Typ ten okazał się skuteczny w siedmiu z dziewięciu meczów „Królewskich” w Lidze Mistrzów rozegranych w 2026 roku; w spotkaniach tych padało średnio cztery bramki.

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