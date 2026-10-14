fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru City

Manchester City Paris Saint-Germain Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 października 2026 13:07

Manchester City podejmie Paris Saint-Germain w absolutnym hicie drugiej kolejki Ligi Mistrzów. Starcie na Etihad Stadium zaplanowano na środę 14 października 2026 roku, a pierwszy gwizdek wybrzmi o 21:00. „Obywatele” przystępują do tego spotkania w doskonałych nastrojach po rozbiciu Liverpoolu 3:0 na Anfield.

Bukmacherzy delikatnie faworyzują gospodarzy, dając im około 46% szans na zwycięstwo w tym prestiżowym pojedynku. Zespół Enzo Mareski notuje imponującą serię ośmiu zwycięstw z rzędu we wszystkich rozgrywkach. Drużyna z Manchesteru imponuje skutecznością, wygrywając cztery mecze przed własną publicznością i zdobywając w nich średnio 3,25 gola na spotkanie. Rozgrywki Ligi Mistrzów Anglicy rozpoczęli od pewnego zwycięstwa 2:0 na wyjeździe z FC Porto.

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Erling Haaland postrachem defensywy PSG

Atak gospodarzy opiera się na genialnej dyspozycji reprezentanta Norwegii. Erling Haaland zdobył aż osiem bramek w ośmiu dotychczasowych spotkaniach tego sezonu we wszystkich rozgrywkach klubowych. Co więcej, dołożył on też trzy bramki w czterech meczach kadry narodowej podczas niedawnej przerwy reprezentacyjnej. Będzie to gigantyczne wyzwanie dla obrony mistrzów Francji, która zachowała tylko jedno czyste konto w dziewięciu meczach o stawkę w tej kampanii.

Podopieczni Luisa Enrique do niedawna mierzyli się ze sporymi problemami, ale wygrali cztery ostatnie mecze i wracają do optymalnej dyspozycji. Paryżanie pokazali gigantyczną siłę ognia w pierwszej kolejce Ligi Mistrzów, demolując na własnym boisku Slovan Bratysława aż 6:1. Liderem tabeli Ligi Mistrzów po pierwszej serii spotkań są właśnie goście ze stolicy Francji.

Ataki gości nakręca przede wszystkim Ousmane Dembélé. To on oddał najwięcej, bo aż 10 strzałów w pierwszej kolejce LM. Zawodnik w meczu ze Slovanem zdobył dwie bramki i zanotował dwie asysty. W starciu tytanów, gdzie średnia goli z pięciu ostatnich bezpośrednich meczów wynosi aż 3,2, możemy spodziewać się otwartej gry. Zwłaszcza że w siedmiu z ośmiu ostatnich starć Manchesteru City zespół Enzo Mareski zdobywał co najmniej jedną bramkę.

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Man City – PSG: statystyki i kluczowe fakty dla typerów

Według kursów bukmacherskich Manchester City ma około 46% szans na wygraną, podczas gdy szanse PSG na zwycięstwo wynoszą około 33%.

Erling Haaland jest jedynym zawodnikiem, w przypadku którego kursy wskazują na duże prawdopodobieństwo zdobycia bramki w tym spotkaniu. Według bukmacherów największe szanse na strzelenie gola dla PSG ma Ousmane Dembélé.

Trener PSG, Luis Enrique, nie ma nowych problemów kadrowych związanych z kontuzjami i na Etihad wystawi najsilniejszy skład. Jedynym nieobecnym jest pomocnik Senny Mayulu, który zmaga się z urazem uda, jednak i tak nie jest on zawodnikiem wyjściowej jedenastki, więc jego brak nie będzie odczuwalny.

W pięciu ostatnich starciach pomiędzy PSG a Manchesterem City drużyna z Manchesteru odniosła trzy zwycięstwa, a PSG dwa – wszystkie w ramach Ligi Mistrzów.

W trzech z tych pięciu ostatnich spotkań obie drużyny zdobyły bramkę. Średnia liczba goli w tych meczach wynosi 3,2 na spotkanie.

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