Mikołajewski celem klubu z Serie A. Transfer już zimą

09:37, 14. października 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Tuttosport

Daniel Mikołajewski strzelił ostatnio bramkę w meczu Włochy U21 - Polska U21. Na co dzień błyszczy w barwach FC Luzern. Jak podaje Tuttosport, jego forma przyciągnęła uwagę Torino.

Daniel Mikołajewski
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fot. Robert Skalski / Alamy Na zdjęciu: Daniel Mikołajewski

Torino liczy na transfer Mikołajewskiego

Daniel Mikołajewski latem 2022 roku opuścił Jaguar Gdańsk, którego jest wychowankiem i przeniósł się do akademii Parmy. We włoskim klubie grał głównie w drużynach młodzieżowych, spędzając sezon 2024-2025 na wypożyczeniu w Zagłębiu Lubin. W poprzedniej kampanii po raz pierwszy zadebiutował w Serie A, lecz aby nie zatrzymywać jego rozwoju klub ponownie wypożyczył go do innego zespołu.

Decyzja o tymczasowej zmianie otoczenia okazała się strzałem w dziesiątkę. 20-latek trafił do szwajcarskiego FC Luzern, gdzie imponuje formą. W tym sezonie strzelił 4 bramki i zanotował 3 asysty w 8 meczach. Dodatkowo trafił do siatki w meczu Włochy U21 – Polska U21.

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Mikołajewski jest w formie, a fakt, że regularnie strzela został zauważony przez inne zespoły. Z doniesień Tuttosport, czyli turyńskiego dziennika wynika, że młody napastnik trafił na listę życzeń Torino. Dyrektor sportowy „Granaty” rozmawiał z agentami piłkarza. Turyńczycy liczą na to, że uda im się pozyskać młodzieżowego reprezentanta Polski już w styczniu. Ich szanse nie są jednak duże, ponieważ zgodę wyrazić musi zarówno Parma, jak i Luzern.

Warto dodać, że Parma wiąże z nim duże nadzieje na przyszłość. Między innymi dlatego pod koniec marca tego roku przedłużyli jego kontrakt do czerwca 2030 roku.

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