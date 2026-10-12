Ziółkowski boryka się z kontuzją. Wiadomo, kiedy ma wrócić

Jan Ziółkowski niedługo po transferze do Monzy doznał kontuzji. Jak podaje TVP Sport, reprezentant Polski ma wrócić na boisko wcześniej niż się spodziewano. Możliwe, że nawet pod koniec października.

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Jan Ziółkowski

Jan Ziółkowski blisko powrotu na boisko

Jan Ziółkowski latem ubiegłego roku przeniósł się z Legii Warszawa do AS Romy. Pobyt w stolicy Włoch nie poszedł jednak po jego myśli. Choć przez moment wydawało się, że może walczyć o wyjściową jedenastkę, ostatecznie był jednym z ostatnich wyborów Gian Piero Gasperiniego na pozycji środkowego obrońcy. Rozegrał 23 spotkania, ale na boisku spędził jedynie 741 minut.

Brak perspektyw na regularną grę sprawił, że Ziółkowski po jednym sezonie w Rzymie znów zmienił otoczenie. Tym razem trafił do Monzy, czyli beniaminka Serie A. Udało mu się nawet zadebiutować w starciu z Torino w Pucharze Włoch, lecz od razu po pierwszym meczu doznał kontuzji.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Przerwa w grze reprezentanta Polski miała potrwać od dwunastu do czternastu tygodni. Wygląda jednak na to, że Ziółkowski wróci znacznie szybciej. Z informacji TVP Sport wynika, że może być gotowy na końcówkę października, kiedy Monza zmierzy się z Bologną.

– Ziółkowski jest zdeterminowany, by jak najszybciej zameldować się na boisku i wrócić do treningów z zespołem. Monza zakłada, że Polak może być gotowy na mecz w końcówce października. Klub zmierzy się wtedy na wyjeździe z Bolonią, w której występuje Łukasz Skorupski. Możliwe, że defensor znajdzie się wówczas w kadrze meczowej – czytamy na łamach serwisu TVP Sport.

Warto dodać, że Ziółkowski jest tylko wypożyczony do Monzy. Ekipa z Lombardii ma jednak opcje wykupu piłkarza po sezonie.