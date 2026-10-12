Ziółkowski boryka się z kontuzją. Wiadomo, kiedy ma wrócić

Jan Ziółkowski blisko powrotu na boisko
Jan Ziółkowski latem ubiegłego roku przeniósł się z Legii Warszawa do AS Romy. Pobyt w stolicy Włoch nie poszedł jednak po jego myśli. Choć przez moment wydawało się, że może walczyć o wyjściową jedenastkę, ostatecznie był jednym z ostatnich wyborów Gian Piero Gasperiniego na pozycji środkowego obrońcy. Rozegrał 23 spotkania, ale na boisku spędził jedynie 741 minut.
Brak perspektyw na regularną grę sprawił, że Ziółkowski po jednym sezonie w Rzymie znów zmienił otoczenie. Tym razem trafił do Monzy, czyli beniaminka Serie A. Udało mu się nawet zadebiutować w starciu z Torino w Pucharze Włoch, lecz od razu po pierwszym meczu doznał kontuzji.
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Przerwa w grze reprezentanta Polski miała potrwać od dwunastu do czternastu tygodni. Wygląda jednak na to, że Ziółkowski wróci znacznie szybciej. Z informacji TVP Sport wynika, że może być gotowy na końcówkę października, kiedy Monza zmierzy się z Bologną.
– Ziółkowski jest zdeterminowany, by jak najszybciej zameldować się na boisku i wrócić do treningów z zespołem. Monza zakłada, że Polak może być gotowy na mecz w końcówce października. Klub zmierzy się wtedy na wyjeździe z Bolonią, w której występuje Łukasz Skorupski. Możliwe, że defensor znajdzie się wówczas w kadrze meczowej – czytamy na łamach serwisu TVP Sport.
Warto dodać, że Ziółkowski jest tylko wypożyczony do Monzy. Ekipa z Lombardii ma jednak opcje wykupu piłkarza po sezonie.