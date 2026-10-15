Messi potrzebował 80 meczów. Haaland zrobił to znacznie szybciej!

Erling Haaland znów zapisał się w historii Ligi Mistrzów! Jak podał profil Squawka na platformie X, Norweg potrzebował zaledwie 60 występów, aby zdobyć 60 bramek i pobić rekord.

fot. SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Lionel Messi za plecami Erlinga Haalanda

Erling Haaland udowadnia, że w najważniejszych europejskich rozgrywkach potrafi wyznaczać własne granice. Napastnik Manchesteru City osiągnął barierę 60 trafień w tempie, z którym nie poradził sobie żaden wcześniejszy zawodnik. Co więcej, na tym nie poprzestał, ponieważ jego dorobek w Lidze Mistrzów wzrósł już do 61 goli.

Dotychczasowy rekord należał do Lionela Messiego. Argentyńczyk potrzebował 80 spotkań, aby zgromadzić 60 bramek w elitarnych rozgrywkach. Haaland osiągnął ten sam pułap aż o 20 występów szybciej, co najlepiej pokazuje skalę jego skuteczności. Norweg nie tylko goni największe legendy futbolu, ale również ustanawia osiągnięcia, które jeszcze niedawno wydawały się poza zasięgiem.

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Napastnik Manchesteru City dołożył kolejne trafienia w spotkaniu z Paris Saint-Germain. Dwa gole przeciwko francuskiemu gigantowi pozwoliły mu poprawić indywidualne statystyki i ponownie znaleźć się w centrum uwagi. Jego skuteczność w europejskich rozgrywkach pozostaje jednym z największych atutów drużyny z Etihad Stadium.

Fewest games needed to score 60 Champions League goals:



◉ 60 – Erling Haaland

◎ 80 – Lionel Messi



He breaks the record in TWENTY fewer games. 🤖 pic.twitter.com/wmdegKT8PS — Squawka (@Squawka) October 14, 2026

Haaland ma dopiero 26 lat, a już osiągnął wynik, na który wielu wybitnych napastników pracowało przez całą karierę. Rekord ustanowiony w Lidze Mistrzów dodatkowo podkreśla jego wyjątkowy instynkt strzelecki. Ogólnie w środowym starciu Man City uległ PSG różnicą dwóch trafień (2:4).