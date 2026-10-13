Roma myśli o gwieździe Realu? Gasperini postawił sprawę jasno

20:54, 13. października 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Sky Sport Italia

Endrick znalazł się w centrum transferowych spekulacji przed starciem AS Romy z Realem Madryt. Jak podaje Sky Sport Italia, Gian Piero Gasperini nie zamierza jednak wybiegać myślami do styczniowego okna.

Gian Piero Gasperini
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fot. Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Gian Piero Gasperini

Endrick może zmienić klub już zimą

Endrick może potrzebować nowych bodźców, aby rozwinąć skrzydła na europejskich boiskach. Brazylijski napastnik otrzymał w tym sezonie zaledwie cztery minuty gry w barwach Realu Madryt, co według medialnych wieści przyciągnęło uwagę AS Romy. Przed środowym spotkaniem obu drużyn pojawiły się zatem pytania o możliwe rozmowy w sprawie przyszłości młodego zawodnika.

Gian Piero Gasperini nie podjął jednak tematu potencjalnego transferu. Zapytany podczas konferencji prasowej, czy zamierza porozmawiać z trenerem Jose Mourinho o brazylijskim napastniku, szkoleniowiec stołecznej drużyny odpowiedział krótko. – Nie sądzę. Nie interesuje mnie styczniowe okienko transferowe – przekazał Włoch cytowany przez Sky Sport Italia.

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Zamiast spekulować o wzmocnieniach, Gasperini skupił się na znaczeniu europejskiego spotkania dla Romy. Trener podkreślił, że liczy przede wszystkim na udany występ swojej drużyny i emocje, które mogłyby towarzyszyć zakończeniu rywalizacji. Chciałby po ostatnim gwizdku móc uściskać swoich piłkarzy i wspólnie z nimi świętować.

Środowe starcie na Stadio Olimpico będzie okazją do bezpośredniej konfrontacji Romy z Los Blancos w europejskich rozgrywkach. Na razie nie ma potwierdzenia, że włoski klub podjął konkretne działania w sprawie Endricka. Niewielka liczba minut Brazylijczyka może jednak podsycać spekulacje dotyczące jego sytuacji w Madrycie, choć stanowisko Gasperiniego nie daje podstaw, by uznać styczniowy transfer za bliski realizacji.

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