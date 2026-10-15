Vinicius pod ostrzałem, a Mourinho reaguje. Te słowa mówią wszystko

13:27, 15. października 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.com

Jose Mourinho stanął w obronie Viniciusa Juniora po jego nerwowej reakcji na zmianę w meczu z AS Romą. Jak przekazał serwis Goal.com, trener wziął odpowiedzialność za błędy.

Vinicius Junior
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fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Jose Mourinho wskazał, co poszło nie tak

Jose Mourinho nie zamierzał robić afery z zachowania Viniciusa Juniora, który nie krył niezadowolenia po zejściu z boiska w 59. minucie spotkania Ligi Mistrzów z AS Romą. Real Madryt wygrał 4:3, a Portugalczyk podkreślił, że emocje zawodnika były zrozumiałe. – To normalne, że nie jest zadowolony. Gdyby zrobił to, co robi wielu innych, na przykład rzucił butelką z wodą, nie podobałoby mi się to. Frustracja jest normalna, ale po meczu był bardzo zadowolony ze zwycięstwa – przyznał trener cytowany przez Goal.com.

Brazylijczyk nie rozegrał łatwego spotkania. Jedna z jego strat doprowadziła do akcji zakończonej drugim golem Rzymian, a Mourinho zdecydował się wprowadzić w jego miejsce Endricka. Rezerwowy pomógł drużynie w odwróceniu losów rywalizacji, ale szkoleniowiec nie zamierzał zrzucać całej odpowiedzialności na Viniciusa  Juniora. Zwrócił uwagę na sposób, w jaki rywale przygotowali się do meczu.

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– W pierwszej połowie to ja popełniłem błąd, a wykorzystał go trener Gian Piero Gasperini. Ustawił Matiasa Soule w tym polu, a Wesley stale u nas przegrywał w sytuacjach dwóch na jednego. Viniemu było ciężko – wyjaśnił Mourinho, doceniając taktyczne przygotowanie przeciwnika.

Portugalczyk przyznał jednocześnie, że skrzydłowy również popełnił błąd, ale nie zamierzał wyciągać z niego daleko idących wniosków. – W drugiej połowie dałem mu swobodę gry na przeciwległym skrzydle. Wesley wyczerpał swoją energię w starciach z Yanem Diomande. Vini stracił piłkę, której nie powinien był stracić, tę przy drugim golu Romy, ale to tyle. Ja też popełniam błędy – podkreślił trener.

Mourinho żałuje również, że Vinicius Junior został zawieszony na cztery mecze La Liga właśnie wtedy, gdy zaczynał odzyskiwać pewność siebie. – Szkoda, że to się dzieje teraz, kiedy zaczyna odzyskiwać siły i znów czuć się szczęśliwy – stwierdził Portugalczyk.

Trener jasno dał do zrozumienia, że nie chce sprowadzać występu Brazylijczyka wyłącznie do jednej straty czy reakcji po zmianie.

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