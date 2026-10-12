Milik kontuzjowany, a Włosi ogłaszają. To koniec

Arkadiusz Milik doznał kolejnego urazu. Nie zmienia to jednak nic, ponieważ reprezentant Polski i tak nie ma szans na grę. La Gazzetta dello Sport twierdzi, że Juventus rozważa rozwiązanie kontraktu z piłkarzem.

fot. Photo Goal Pix / Alamy Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Juventus i Milik mogą rozwiązać kontrakt

Arkadiusz Milik ma za sobą dobrze przepracowany okres przygotowawczy. Jego forma rosła, a wypowiedzi Luciano Spallettiego dawały nadzieje, że 32-latek będzie regularnie zbierał minuty nie tylko w rozgrywkach Serie A, ale także w Lidze Europy. Stało się jednak zupełnie inaczej. Po zamknięciu okna transferowego Juventus skreślił go z listy zawodników uprawnionych do gry we wszystkich rozgrywkach. Polak został więc na lodzie.

Nie zostało mu nic innego, jak trenować i poszukać drogi ucieczki w styczniu. Los ponownie miał inny plan. W niedzielę (11 października) pojawiła się informacja, że Milik ponownie doznał kontuzji. Wiadomo jedynie tyle, że zmaga się z urazem mięśniowym.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Kontrakt polskiego piłkarza ze Starą Damą obowiązuje do czerwca 2027 roku. Włoskie media sugerują, że może zostać rozwiązany przedwcześnie. La Gazzetta dello Sport informuje, że niebawem odbędzie się spotkanie na linii Milik – klub, którego tematem będzie zakończenie współpracy. Jeśli obie strony się dogadają, napastnik może zostać wolnym zawodnikiem na rynku transferowym.

Milik trafił do Turynu latem 2022 roku w ramach wypożyczenia z Marsylii. Po roku spędzonym w Piemoncie został wykupiony na stałe za ok. 7 mln euro. Łącznie zagrał w 77 meczach, w których strzelił 17 bramek i zanotował 2 asysty.