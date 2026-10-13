Mourinho uciął spekulacje ws. Endricka. „Zapomnijcie o tym”

22:46, 13. października 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  TNT Sports

Jose Mourinho zabrał głos w sprawie przyszłości Endricka. Trener Realu Madryt stanowczo odniósł się do zainteresowania Brazylijczykiem, a jego słowa cytował TNT Sports.

Jose Mourinho
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fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Jose Mourinho postawił sprawę jasno

Jose Mourinho nie zamierza otwierać napastnikowi drogi do odejścia z klubu z Estadio Santiago Bernabeu w połowie sezonu. Co prawda Endrick wzbudza zainteresowanie klubów z Premier League i Serie A, ale portugalski szkoleniowiec jasno dał do zrozumienia, że potencjalni nabywcy będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Wśród zespołów łączonych z 20-latkiem wymienia się między innymi Manchester United, Aston Villę oraz AS Romę.

Mourinho nie pozostawił mediom pola do interpretacji, gdy zapytano go o możliwość wypożyczenia Brazylijczyka. – Zapomnijcie o tym. Zapomnijcie o klubach, które są zainteresowane. Lepiej niech siedzą i czekają, bo inaczej się znudzą. Każdy, kto się nim zainteresuje, będzie musiał walczyć ze mną – powiedział trener cytowany przez TNT Sports.

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Ograniczona liczba występów Endricka ma mieć związek przede wszystkim z problemami zdrowotnymi. Kontuzja odniesiona po okresie przygotowawczym miała wykluczyć go z gry na cztery-pięć tygodni, co opóźniło jego wejście do regularnej rotacji. Real nie zamierza jednak rezygnować z napastnika, który wciąż ma być ważną częścią planów zespołu.

Brazylijczyk był brany pod uwagę przy okazji ostatniego spotkania ligowego z Villarreal, ale przebieg meczu nie sprzyjał zmianom, które mogłyby dać mu szansę na występ. Najbliższe tygodnie pokażą, jaką rolę wyznaczy mu Mourinho. Na ten moment przekaz szkoleniowca jest jednoznaczny: zainteresowane kluby nie powinny liczyć na łatwe pozyskanie Endricka zimą.

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