Gasperini zazdrości tego Mourinho. „Pod tym względem jest fantastyczny”

Gian Piero Gasperini na konferencji prasowej dostał pytanie o Jose Mourinho. Cytowany przez TVP Sport, przyznał, że gdyby mógł, wziąłby od trenera Realu Madryt zdolność, dzięki którym kluby kupują mu zawodników za wielkie pieniądze.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Gian Piero Gasperini

Gasperini wskazał, co wziąłby od Mourinho

Gian Piero Gasperini i Jose Mourinho mają kilka łączących ich wątków, a konkretnie oboje odpowiadali za wyniki Interu Mediolan oraz AS Romy. W środę (14 października) obaj trenerzy staną naprzeciwko siebie po raz jedenasty w karierze. Do tej pory częściej wygrywał Portugalczyk, który może pochwalić się lepszym bilansem. Przed starciem w Lidze Mistrzów mówili o sobie w samych superlatywach.

Mourinho zasugerował, że Gasperini to najtrudniejszy trener, z jakim kiedykolwiek rywalizował. Z kolei włoski taktyk podkreśla, że Mou to jeden z najbardziej utytułowanych szkoleniowców w historii. Po pytaniu dziennikarza TVP Sport wskazał również, czego mu zazdrości.

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– To zależy, bo sprawa jest jasna. Był Inter Mourinho, bardzo silny, z którym najtrudniej było wygrać. Potem były inne spotkania, kiedy prowadził Romę, ale Atalanta zdążyła już wtedy mocno urosnąć i być może zastąpiła Romę w walce o Ligę Mistrzów. Wyniki są po części owocem tej sytuacji. Za Jose przemawiają jego rezultaty i to, czego dokonał w karierze, jest jednym z najbardziej utytułowanych szkoleniowców w historii – powiedział Gasperini.

– Gdybym miał od niego coś wziąć, to byłaby to jego zdolność i empatia, dzięki której potrafi sprawić, że klub kupuje mu niezwykłych piłkarzy i wydaje na to ogromne, wręcz znaczące kwoty. Pod tym względem jest fantastyczny – dodał.

Mecz Roma – Real Madryt odbędzie się w środę (14 października) o godzinie 21:00 na Stadio Olimpico.