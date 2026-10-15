Alarm w Jagiellonii! Siemieniec wskazał największy problem zespołu

12:24, 15. października 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Jagiellonia Białystok

Jagiellonia Białystok chce przerwać serię niepowodzeń, a Adrian Siemieniec wskazał najważniejszy problem zespołu. - Nie bronimy dzisiaj dobrze - mówił trener cytowany przez oficjalną stronę internetową klubu.

Adrian Siemieniec
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fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Adrian Siemieniec uderzył w problem Jagiellonii

Jagiellonia Białystok przystąpi do czwartkowego spotkania z Araratem-Armenia w trudnym momencie. Ostatnie wyniki zmusiły Adriana Siemieńca do postawienia diagnozy, która nie pozostawia złudzeń. Szkoleniowiec uważa, że jego drużyna musi przede wszystkim odzyskać równowagę i poprawić grę w defensywie. Dopiero na tej podstawie chce odbudować pewność siebie i wrócić do regularnego zdobywania punktów.

– Rozliczam dzisiaj drużynę i siebie przez pryzmat tego, jak bronimy jako cały zespół. A nie bronimy dzisiaj dobrze jako cała drużyna i na tym musimy się skupić, żeby poprawić naszą sytuację, wrócić do równowagi, do balansu, zbudować pewność siebie, wrócić do fundamentu – podkreślił Siemieniec cytowany przez oficjalną stronę internetową klubu.

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Trener nie zamierza również ukrywać, że ostatnie porażki skomplikowały sytuację zespołu. Zwrócił uwagę na problemy zarówno w obronie, jak i w ofensywie. – Na dzisiaj fakty są takie, że jak bierzemy pod uwagę cztery ostatnie mecze, to zdecydowanie za dużo tracimy goli, a zdecydowanie za mało strzelamy – zaznaczył siemieniec.

Szkoleniowiec ekipy z Białegostoku uważa, że droga do poprawy nie prowadzi przez efektowną grę za wszelką cenę. Najpierw jego zawodnicy muszą odzyskać dyscyplinę, koncentrację i skuteczność w podstawowych elementach futbolu. – Nie buduje się domu od dachu, tylko buduje się go od fundamentu – wyjaśnił trener, wskazując, że drużyna powinna skupić się na prostych zadaniach i stopniowo odbudowywać swoją pewność siebie.

Czwartkowe starcie z Araratem-Armenia może być pierwszym krokiem w tym kierunku. Siemieniec przyznał, że odczuwa przede wszystkim odpowiedzialność za zespół, a nie presję związaną z własną posadą.

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