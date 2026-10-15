Raków doczekał się powrotu. Amorim ma sporo do nadrobienia

Adriano Amorim wrócił do Polski po długiej nieobecności i pojawił się w Częstochowie. Informację na ten temat przekazał Kamil Głębocki z NA WYLOT TV na platformie X.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Adriano Amorim

Adriano Amorim w końcu wrócił do Polski!

Adriano Amorim w końcu ponownie pojawił się w Polsce. Zawodnik Rakowa Częstochowa, którego zabrakło w klubie na początku sezonu, ma stawić się w siedzibie zespołu i przejść ocenę przygotowania fizycznego. Dopiero po sprawdzeniu jego dyspozycji sztab szkoleniowy będzie mógł zdecydować, kiedy Portugalczyk wróci do treningów z drużyną i zacznie walczyć o miejsce w składzie.

Informacje o powrocie zawodnika przekazał Kamil Głębocki z NA WYLOT TV na platformie X. Sprawa Amorima od dłuższego czasu budziła zainteresowanie, ponieważ piłkarz nie uczestniczył w przygotowaniach do rozgrywek, a jego nieobecność była usprawiedliwiana zwolnieniem lekarskim. Teraz kluczowe będzie ustalenie, w jakiej formie znajduje się po tak długiej przerwie.

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Bilans jego nieobecności jest znaczący. Amorim opuścił wszystkie dotychczasowe spotkania Rakowa w PKO BP Ekstraklasie, czyli dziesięć kolejek, a także sześć meczów kwalifikacyjnych do Ligi Konferencji. To oznacza, że nie miał okazji pomóc zespołowi w żadnym z dotychczasowych spotkań ligowych ani w walce o europejskie puchary.

Adriano Amorim wrócił do Polski. Piłkarz jest już w Częstochowie i ma stawić się w klubie.



Zostanie oceniony jego stan fizyczny i pewnie za jakiś czas, piłkarz będzie do dyspozycji sztabu. Przypomnijmy – Amorim nie stawił się w klubie na początku sezonu. Brak obecności poparł… pic.twitter.com/RPaHUhLLZg — Kamil Głębocki (@kamilglebocki) October 15, 2026

Wcześniej brak zawodnika w klubie tłumaczono problemami zdrowotnymi. Nie przedstawiono jednak szczegółowych informacji, które pozwalałyby jednoznacznie wyjaśnić, dlaczego jego przerwa trwała tak długo. Nie ma zatem podstaw, aby przesądzać o przyczynach nieobecności ani oceniać, czy piłkarz mógł wcześniej wrócić do Polski.

Najbliższe dni powinny przynieść więcej informacji na temat sytuacji Brazylijczyka. Jeśli wyniki oceny fizycznej będą zadowalające, Amorim może stopniowo wracać do zajęć i odbudowywać formę. Na razie nie wiadomo jednak, kiedy będzie gotowy do gry.