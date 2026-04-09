Juventusu dogadał się ze Spallettim. Wiadomo, co z kontraktem

Juventusu postawił na stabilizację i przedłuży kontrakt z Luciano Spallettim. Według Tuttosport szkoleniowiec pozostanie w klubie do 2028 roku, a oficjalne ogłoszenie jest kwestią czasu.

Juventus ma pełne zaufanie do Spallettiego

Luciano Spalletti osiągnął porozumienie z Juventusem w sprawie nowej umowy. Trener ma zarabiać 6 milionów za sezon, a kontrakt będzie obowiązywać do 2028 roku. To wyraźny sygnał, że klub wierzy w jego projekt sportowy.

Decyzja zapadła mimo braku pewności co do awansu do Ligi Mistrzów. Juventusu zajmuje obecnie piąte miejsce i walczy o miejsce w czołowej czwórce. Władze klubu nie uzależniły jednak przyszłości trenera od wyniku sportowego.

Nowa umowa jest efektem porozumienia w sprawie strategii transferowej. Spalletti miał wątpliwości, ale ostatecznie osiągnięto wspólną wizję rozwoju drużyny. Klub chce zwiększyć jakość i doświadczenie w składzie.

Na liście potencjalnych wzmocnień znajdują się uznane nazwiska. Wśród obserwowanych zawodników są Alisson, Robert Lewandowski, Bernardo Silva oraz Leon Goretzka. To pokazuje skalę ambicji Juventusu przed kolejnym sezonem.

Przedłużenie kontraktu wpisuje się w szerszą strategię stabilizacji. Wsparcie ze strony właścicieli oraz zarządu ma pomóc w budowie konkurencyjnego zespołu. Juventusu stawia na ciągłość i rozwój pod wodzą Spallettiego. To właśnie pod wodzą tego szkoleniowca Stara Dama znów ma włączyć się do walki o mistrzostwo w kolejnej kampanii.