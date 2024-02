IMAGO / Marco Canoniero Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Juventus niespodziewanie przegrał z Udinese

Sytuacja Bianconerich w tabeli zrobiła się skomplikowana

Allegri uspokaja i mówi, że Stara Dama walczy o miejsce w TOP4

Tylko jeden punkt Juventusu w trzech meczach

Juventus przez długą część sezonu dotrzymywał kroku Interowi Mediolan na szczycie tabeli. Jednak remis z Empoli i kolejne porażki z Nerazzurrimi oraz Udinese sprawiły, że różnica między zespołami wynosi już siedem punktów. Może być ona jeszcze większa, gdy podopieczni Simone Inzaghiego wygrają zaległy mecz.

– To trudny dla nas moment, ponieważ zdobyliśmy tylko jeden punkt w trzech meczach. Jednak naszym celem niezmiennie jest awans do Ligi Mistrzów. Musimy znów zacząć wygrywać, aby go zrealizować – mówił tuż po końcowym gwizdku Allegri, który zachował spokój mimo sensacyjnej straty punktów.

– Ostatnie 15 dni nie było zbyt miłe. Dwa tygodnie temu w meczu przeciwko Empoli graliśmy w dziesięciu zawodników. Dziś wieczorem Udinese oddało tylko jeden celny strzał, podczas gdy my mieliśmy trzy lub cztery szanse w pierwszej połowie. Nie powinniśmy lekceważyć tego, co zrobiliśmy do tej pory. Chłopaki wykonali niezwykłą pracę i to właśnie w takich chwilach dojrzewamy – dodał.

Kolejnym rywalem Juventusu jest Hellas Werona. Strata punktów w tym pojedynku może sprawić, że Bianconeri zostaną wyprzedzeni przez Milan, który traci do nich już tylko jeden punkt.

