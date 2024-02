Dean Huijsen podpisał nowy kontrakt z Juventusem. Umowa będzie ważna aż do 2028 roku - informuje dziennikarz Nicolo Schira.

Imago / Giuseppe Maffia Na zdjęciu: Dean Huijsen

Dean Huijsen przedłużył kontrakt z Juventusem do 2028 roku

Aktualnie obrońca jest wypożyczony do AS Romy

18-latek myśli nad zmianą barw reprezentacyjnych

Juventus podczas zimowego okna transferowego oddał na wypożyczenie do AS Romy Deana Huijsena. Przejście młodego obrońcy do zespołu ze stolicy Włoch okazało się strzałem w dziesiątkę, bowiem 18-latek może liczyć na regularną grę. Dodatkowo, jak na obrońcę notuje bardzo dobre statystyki indywidualne.

Włoski dziennikarz Nicolo Schira poinformował, że Huijsen zdecydował się podpisać nowy kontrakt ze Starą Damą. Warunki nowej umowy mają obowiązywać aż do 2028 roku.

W międzyczasie trwają również czynności związane ze zmianą barw reprezentacyjnych. Jak kilka dni temu podawała hiszpańska prasa, Dean Huijsen jest gotów, aby zmienić reprezentację Holandii na koszulkę Hiszpanii.

W tym sezonie od momentu dołączenia do AS Romy zagrał w 8 meczach w Serie A, w których dwukrotnie wpisał się na listę strzelców.