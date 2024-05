Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Jurgen Klopp

Klopp spokojny o Liverpool

Wraz z dzisiejszym meczem przeciwko Wolves zakończy się przygoda Jurgena Kloppa z Liverpoolem. Przygoda, którą z pewnością można nazwać karierą, bo niemal dziewięć lat spędzonych na Anfield Road to kawał czasu, który wyniósł szkoleniowca z Niemiec na piedestały historii The Reds. 56-latek wygrał na Wyspach Brytyjskich i w europejskim futbolu wszystko, co było do wygrania. Liverpool pod jego wodzą zdobył pierwsze od 30 lat mistrzostwo Anglii oraz triumfował w Lidze Mistrzów w kampanii 2019/20.

Jednak decyzją szkoleniowca przyszedł czas na rozstanie i zakończenie pracy w tym klubie. Od początku wiadomym było, że znalezienie godnego następcy Kloppa nie będzie łatwe. Wiele się w tej dziedzinie dyskutowało, ale finalnie od nowego sezonu Liverpool poprowadzi Arne Slot. Holender podpisał już kontrakt i po zakończonej kampanii w Feyenoordzie rozpoczął przygotowania do nowych wyzwań. W ekipie z Eredivisie notował średnią punktową na poziomie 2,14. Tego, że 45-latek sobie poradzi pewny jest Jurgen Klopp.

– Do Liverpoolu przyjdzie naprawdę uzdolniony trener. Klub będzie w dobrych rękach. Kibice mogą się martwić o przyszłość, ale ja tego nie robię. Wszystko jest i będzie w porządku – powiedział Niemiec cytowany przez “Sky”.

