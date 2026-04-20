Juventus rośnie w siłę. Spalletti wskazał klucz do sukcesu

Juventus potwierdził rosnącą formę i wykonał kolejny ważny krok w stronę czołówki tabeli. Luciano Spalletti w rozmowie z DAZN zwrócił uwagę na wyraźny rozwój zespołu i jego wewnętrzną siłę.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Juventus coraz bliżej awansu do Ligi Mistrzów

Luciano Spalletti podkreślił, że Juventus wszedł w mecz z dużą energią. Już po 90 sekundach prowadzenie dał Jonathan David. Szybki gol ustawił spotkanie i pozwolił drużynie kontrolować wydarzenia. Po przerwie wynik podwyższył Khephren Thuram. Pomocnik wykorzystał dośrodkowanie Westona McKenniego i zamknął akcję celnym strzałem głową. To trafienie praktycznie rozstrzygnęło losy rywalizacji.

Spotkanie mogło mieć jednak bardziej otwarty przebieg. Emil Holm oraz Jonathan Rowe trafili w obramowanie bramki. Z kolei gol Francisco Conceicao nie został uznany z powodu pozycji spalonej.

Spalletti zwrócił szczególną uwagę na zachowanie piłkarzy po zdobytych bramkach. – To wspaniałe widzieć, jak zawodnicy dzielą się radością z kolegami i kibicami – powiedział trener. Podkreślił znaczenie relacji w zespole. Szkoleniowiec jasno wskazał fundament obecnej formy drużyny. – Piłkarze troszczą się o siebie i dzielą odpowiedzialność – zaznaczył. Jego zdaniem to właśnie wspólnota buduje siłę Juventusu.

Zwycięstwo ma duże znaczenie dla układu tabeli. Juventus wykorzystał wyniki rywali i powiększył przewagę nad piątym miejscem do pięciu punktów. Jednocześnie zbliżył się na trzy punkty do Milanu i Napoli. Kluczowa jest jednak przewaga nad Como, która daje nieco spokoju w walce o awans do Ligi Mistrzów.

