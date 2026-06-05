Como tego lata znów wybierze się na zakupy do Realu Madryt. Włoski zespół chciałby wykupić Thiago Pitarcha. Królewscy mieliby zapewnioną opcję odkupu młodego pomocnika - donosi "TuttoMercatoWeb".

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Cesc Fabregas

Thiago Pitarch wzmocni Como?! Transfer z Realu Madryt wisi w powietrzu

Como chętnie spogląda na hiszpański rynek. Włoski zespół dokonał wielu transferów z tego kierunku i w większości okazały się one udane. Tymczasem „TuttoMercatoWeb” zdradza, że drużyna prowadzona przez Cesca Fabregasa może zostać ponownie wzmocniona graczem Realu Madryt. W kręgu ich zainteresowań znalazł się bowiem Thiago Pitarch.

Dla młodego Hiszpana przyjście do Como byłoby dobrą okazję na wejście na jeszcze wyższy piłkarski poziom. 18-latek w zespole Cesca Fabregasa miałby więcej okazji do gry i zebranie odpowiedniego doświadczenia. Na dodatek w przeszłości mógłby wrócić do Realu Madryt, który miałby opcję wykupu swojego wychowanka za niższą kwotę rynkową.

Thiago Pitarch mógłby podążyć śladami Nico Paza. Reprezentant Argentyny wskoczył na światowy poziom w Como i z pewnością mógłby polecieć wychowankowi Realu Madryt przeprowadzkę na Stadio Giuseppe Sinigaglia. Czas pokaże, czy włoski zespół finalnie sprowadzi 18-latka. Wszystko leży w rękach Królewskich.

W minionym sezonie Thiago Pitarch rozegrał 16 spotkań w pierwszym zespole Realu Madryt. Młodzieżowy reprezentant Hiszpanii nie wpisał się na listę strzelców, ale udało mu się dwukrotnie zaliczyć asystę.