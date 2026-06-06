Tottenham Hotspur chce pomocnika z Ligue 1. W grze ponad 50 mln euro

Tottenham Hotspur rozważa transfer Lamine’a Camary z AS Monaco – ujawnia portal "Media Foot". Senegalski pomocnik jest także łączony z Aston Villą i Newcastle United.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Roberto De Zerbi

Lamine Camara rozchwytywany przez kluby z Premier League

Tottenham Hotspur po utrzymaniu się w Premier League może już w pełni skoncentrować się na letnich wzmocnieniach. Według doniesień „Media Foot”, londyńczycy planują przebudowę środka pola, a jednym z głównych celów transferowych ma być Lamine Camara z AS Monaco.

Roberto De Zerbi jest zdeterminowany, by sprowadzić pomocnika, który uporządkuje grę i zapewni drużynie większą kontrolę w fazie budowania akcji. 22-letni Senegalczyk znajduje się jednak również na radarze innych klubów z Premier League. Poważne zainteresowanie wykazują także Aston Villa oraz Newcastle United.

AS Monaco pozyskało zawodnika z FC Metz latem 2024 roku za 15 milionów euro. Od tego czasu jego rozwój przebiegał bardzo dynamicznie. W 71 występach dla klubu z Księstwa Camara zdobył pięć bramek i zanotował 11 asyst.

Obecnie wartość rynkowa Camary szacowana jest na 40-50 milionów euro. Jednak Monaco w ostatnich miesiącach miało oczekiwać nawet 65-75 milionów euro. Dodatkowym atutem Camary jest jego wszechstronność. Senegalczyk dobrze radzi sobie zarówno w destrukcji, jak i w rozgrywaniu piłki. Jego warunki fizyczne sprawiają, że eksperci widzą w nim piłkarza gotowego do gry na poziomie Premier League.

Camara ma już na koncie 32 występy w reprezentacji Senegalu. Pomocnik znalazł się w kadrze na nadchodzące mistrzostwa świata, gdzie Lwy Terangi w fazie grupowej zmierzą się z Francją, Norwegią oraz Irakiem.