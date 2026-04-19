Barcelona dopina transfer. Wielki talent trafi na Camp Nou

21:41, 19. kwietnia 2026
Mateusz Bednarski
Barcelona ponownie sięga po młodego, utalentowanego zawodnika i jest bliska sfinalizowania transferu. Według Mundo Deportivo klub uprzedził Chelsea w walce o Seydou Dembele i chce szybko zamknąć temat.

Hansi Flick
Obserwuj nas w
Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona konsekwentnie realizuje strategię opartą na sprowadzaniu młodych zawodnikach. Tym razem na celowniku znalazł się Seydou Dembele z akademii JMG Bamako. To 18-letni piłkarz, który uchodzi za jeden z największych talentów w Mali. Negocjacje są na zaawansowanym etapie i mogą zakończyć się w najbliższych dniach. Klub z Katalonii przyspieszył działania i wyprzedził Chelsea. Angielski zespół również monitorował sytuację zawodnika.

Dembele wyróżnia się przede wszystkim grą z piłką przy nodze. Jest lewonożny i bardzo dynamiczny w pojedynkach jeden na jednego. Jego drybling uchodzi za największy atut i często robi różnicę w ofensywie. Zawodnik potrafi także zdobywać bramki i dobrze odnajduje się przy stałych fragmentach gry. Może występować jako środkowy rozgrywający lub na prawym skrzydle. W tej roli często schodzi do środka i szuka uderzenia.

Na poziomie reprezentacyjnym pokazał już swoją jakość. W kadrze Mali do lat 17 zdobył sześć bramek w czternastu meczach. Te liczby tylko zwiększyły zainteresowanie ze strony europejskich klubów. Barcelona zdecydowała się działać szybko i konkretnie. Klub chce zabezpieczyć przyszłość i pozyskać zawodnika. Wszystko wskazuje na to, że ten wielki talent będzie mógł kontynuować rozwój w La Masii.

