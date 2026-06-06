Lech Poznań zainteresowany pomocnikiem. Transfer prosto z Niemiec

Lech Poznań jest zainteresowany Niklasem Dorschem z FC Heidenheim - ujawnia Mateusz Borek. - Ciekawy pomysł mistrza Polski na wzmocnienie drugiej linii na eliminacje Champions League - przekazał dziennikarz "Kanału Sportowego".

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Niklas Dorsch łączony z Lechem Poznań

Lech Poznań obronił mistrzostwo Polski i pracuje nad budową kadry na nowy sezon. Kolejorz chce awansować do fazy ligowej Ligi Mistrzów, dlatego musi odpowiednio wzmocnić zespół jeszcze przed startem europejskich eliminacji.

Poznaniacy sfinalizowali już wykup Luisa Palmy z Celtiku Glasgow za 4 miliony euro. Na radarze mistrza Polski znajduje się także Tamar Svetlin z Korony Kielce. Jak poinformował Mateusz Borek z „Kanału Sportowego”, Lech rozważa pozyskanie Niklasa Dorscha, który w minionym sezonie występował w barwach FC Heidenheim.

– Dostałem przed chwilą telefon z Niemiec. Ciekawy pomysł mistrza Polski na wzmocnienie drugiej linii na eliminacje Champions League – przekazał dziennikarz. 28-letni pomocnik ma za sobą solidny sezon w niemieckich rozgrywkach, w których rozegrał w sumie 34 mecze i zanotował dwie asysty. Heidenheim pozyskało pomocnika z FC Augsburg latem 2024 roku za 3,5 miliona euro.

Dorsch posiada kontrakt ważny do czerwca 2028 roku, jednak spadek Heidenheim z najwyższej klasy rozgrywkowej może otworzyć drogę do transferu na bardziej przystępnych warunkach. Sytuacja zawodnika pozostaje uzależniona od decyzji klubu i ewentualnych ofert z zagranicy.

– Znam tego gracza od najmłodszych lat. Zapowiadał się zdecydowanie lepiej. Młode lata w Bayernie, potem Hoffenheim, następnie świetny sezon w belgijskim Gencie – dodał Borek. Dorsch w młodzieżowej reprezentacji Niemiec rozegrał 13 meczów.