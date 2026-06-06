Paris Saint-Germain będzie mógł przeprowadzić głośny transfer. Eli Junior Kroupi z Bournemouth jest zdecydowany na przeprowadzkę do triumfatora Ligi Mistrzów - informuje "Foot Mercato".

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Eli Junior Kroupi chce wzmocnić Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain myśli nad wzmocnieniem kadry. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że paryżanie rywalizują o Johana Manzambiego z Freiburga. Tymczasem dowiadujemy się, że mistrzowie Francji będą mogli przeprowadzić głośny transfer. Serwis „Foot Mercato” przekazuje, że Eli Junior Kroupi, zawodnik Bournemouth, jest zdecydowany na przeprowadzkę na Parc des Princes.

Eli Junior Kroupi wzbudzał ogromne zainteresowanie na rynku transferowym. Młody Francuz był łączony z takimi klubami jak: FC Barcelona, Manchester United oraz Bayern Monachium. W ostatnich dniach do walki o napastnika Bournemouth włączyło się Paris Saint-Germain. Wychodzi na to, że zawodnik czekał na paryżan, ponieważ natychmiastowo wskazał na ten zespół.

Transfer Eliego Juniora Kroupiego będzie wiązał się ogromnym wydatkiem. Na ten moment nie znamy oczekiwań finansowych Bournemouth. Wiemy tylko, że klauzula odstępnego w umowie napastnika z angielskim klubem wynosi 100 milionów euro. Wątpliwe jest jednak, by Paris Saint-Germain wyłożyło tak ogromne pieniądze na stół.

W poprzednim sezonie Eli Junior Kroupi rozegrał 35 spotkań w koszulce Bournemouth. Francuski snajper zdołał zgromadzić na swoim koncie aż 13 trafień.