AC Milan był blisko pozyskania Vangelisa Pavlidisa. Napastnik Benfiki Lizbona finalnie może wylądować jednak w Premier League, ponieważ znalazł się na radarze Tottenhamu Hotspur - przekazuje "A Bola".

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Vangelis Pavlidis

Vangelis Pavlidis może wzmocnić Tottenham Hotspur

AC Milan przeczesuje rynek transferowy w poszukiwaniu nowego napastnika. Jednym z kandydatów do transferu był Vangelis Pavlidis. Jak się okazuje, Rossoneri mogą obejść się smakiem, ponieważ zawodnik Benfiki Lizbona jest blisko przeprowadzki do Premier League. „A Bola” zdradza, że reprezentant Grecji znajduje się w kręgu zainteresowań Tottenhamu Hotspur.

Zwolennikiem transferu Vangelisa Pavlidisa jest sam Roberto De Zerbi. Włoski szkoleniowiec ma wolną rękę w poszukiwaniu wzmocnień i jednym z jego celów jest właśnie Grek. AC Milan bardzo długo wstrzymywał się z działaniami mającymi na celu sprowadzenie napastnika, więc w tym momencie ich notowania spadają nisko. Koguty są na dobrej drodze, aby pozyskać snajpera z portugalskiej ligi.

Benfica Lizbona jest gotowa na sprzedaż Vangelisa Pavlidisa. Portugalczycy jednak wiedzą, że chroni ich klauzula odstępnego w umowie Greka, która wynosi 100 milionów euro. Stołeczny klub może zatem dyktować warunki. Tottenham Hotspur natomiast z pewnością będzie próbował zbić cenę.

Vangelis Pavlidis w poprzednim sezonie rozegrał 53 spotkania w koszulce Benfiki Lizbona. Reprezentant Grecji zdołał zgromadzić na swoim koncie aż 30 trafień, a także zaliczył sześć asyst.