Anglia – Nowa Zelandia: typy, kursy, zapowiedź (06.06.2026)

Anglia – Nowa Zelandia: typy bukmacherskie
W sobotnim meczu towarzyskim zobaczymy reprezentacje o skrajnie różnym potencjale. Anglia szykuje formę z nadzieję, że na tegorocznym mundialu grać będzie aż do finału. Nowa Zelandia powalczy z kolei o wyjście ze swojej grupy. Wcześniej jednak kadry te spotkają się w Tampie w spotkaniu towarzyskim, którego zdecydowanym faworytem będzie zespół z Europy. Mój typ: powyżej 2,5 bramki.
Anglia – Nowa Zelandia: ostatnie wyniki
Tegoroczne wyniki meczów towarzyskich są niekorzystne dla Anglii. Kibice tej kadry liczą na walkę o medal na najbliższym turnieju w USA, Kanadzie i Meksyku. Tymczasem Anglicy nie wygrali żadnego z dwóch marcowych sparingów. Zaczęło się od remisu 1:1 z Urugwajem. Później było tylko gorzej, ponieważ zawodnicy Thomasa Tuchela musieli uznać wyższość Japonii (0:1).
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Nowa Zelandia w pierwszym meczu w 2026 roku nie zdobyła nawet bramki w towarzyskim meczu z Finlandią (0:2). Znacznie lepiej poszło jej przeciwko Chile, o czym świadczy wysoka wygrana 4:1. Formy z ostatniego marcowego spotkania nie udało się przełożyć na czerwiec, ponieważ Nowa Zelandia uległa Haiti aż 0:4.
Anglia – Nowa Zelandia: historia
Reprezentacje te nie grały ze sobą dotychczas ani razu.
Anglia – Nowa Zelandia: kursy bukmacherskie
Bukmacherscy analitycy jako faworyta tej rywalizacji wskazują Anglię, czego dowodzi kurs około 1.09. Współczynnik na remis to 8.75. Z kolei wygraną Nowej Zelandii możesz zagrać po kursie 25.00. Zakładając konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL możesz skorzystać z najlepszego na rynku pakietu powitalnego. Superbet udostępnia transmisje wszystkim zarejestrowanym użytkownikom – bez konieczności depozytu.
Anglia – Nowa Zelandia: kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Anglii
- Remis
- Wygrana Nowej Zelandii
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Anglia – Nowa Zelandia: przewidywane składy
Anglia: Pickford; James, Konsa, Guehi, O’Reilly; Anderson, Mainoo; Rogers, Bellingham, Rashford; Kane
Nowa Zelandia: Crocombe; Payne, Surman, Bindon, Cacace; Stamenic, Rufer; Just, McCowatt, Randall; Wood
Anglia – Nowa Zelandia: transmisja meczu
Mecz Anglia – Nowa Zelandia odbędzie się w sobotę (6 czerwca) o godzinie 22:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Polsat Sport 1. Spotkanie obejrzysz także online po wykupieniu odpowiedniego abonamentu w serwisie polsatboxgo.pl.
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