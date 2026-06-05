Anglia – Nowa Zelandia: typy, kursy, zapowiedź (06.06.2026)

Anglia - Nowa Zelandia: typy i kursy na mecz towarzyski. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Thomas Tuchel

Anglia – Nowa Zelandia: typy bukmacherskie

W sobotnim meczu towarzyskim zobaczymy reprezentacje o skrajnie różnym potencjale. Anglia szykuje formę z nadzieję, że na tegorocznym mundialu grać będzie aż do finału. Nowa Zelandia powalczy z kolei o wyjście ze swojej grupy. Wcześniej jednak kadry te spotkają się w Tampie w spotkaniu towarzyskim, którego zdecydowanym faworytem będzie zespół z Europy. Mój typ: powyżej 2,5 bramki.

Oskar STS 1,52 Powyżej 2‚5 bramki przejdź do STS

Anglia – Nowa Zelandia: ostatnie wyniki

Tegoroczne wyniki meczów towarzyskich są niekorzystne dla Anglii. Kibice tej kadry liczą na walkę o medal na najbliższym turnieju w USA, Kanadzie i Meksyku. Tymczasem Anglicy nie wygrali żadnego z dwóch marcowych sparingów. Zaczęło się od remisu 1:1 z Urugwajem. Później było tylko gorzej, ponieważ zawodnicy Thomasa Tuchela musieli uznać wyższość Japonii (0:1).

Nowa Zelandia w pierwszym meczu w 2026 roku nie zdobyła nawet bramki w towarzyskim meczu z Finlandią (0:2). Znacznie lepiej poszło jej przeciwko Chile, o czym świadczy wysoka wygrana 4:1. Formy z ostatniego marcowego spotkania nie udało się przełożyć na czerwiec, ponieważ Nowa Zelandia uległa Haiti aż 0:4.

Anglia – Nowa Zelandia: historia

Reprezentacje te nie grały ze sobą dotychczas ani razu.

Anglia – Nowa Zelandia: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy jako faworyta tej rywalizacji wskazują Anglię, czego dowodzi kurs około 1.09. Współczynnik na remis to 8.75. Z kolei wygraną Nowej Zelandii możesz zagrać po kursie 25.00. Zakładając konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL możesz skorzystać z najlepszego na rynku pakietu powitalnego. Superbet udostępnia transmisje wszystkim zarejestrowanym użytkownikom – bez konieczności depozytu.

Anglia Remis Nowa Zelandia 1.09 8.75 25.0 1.09 8.75 25.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 czerwca 2026 19:50

Anglia – Nowa Zelandia: kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Anglii

Remis

Wygrana Nowej Zelandii Wygrana Anglii

Remis

Wygrana Nowej Zelandii 0 Votes

Anglia – Nowa Zelandia: przewidywane składy

Anglia: Pickford; James, Konsa, Guehi, O’Reilly; Anderson, Mainoo; Rogers, Bellingham, Rashford; Kane

Nowa Zelandia: Crocombe; Payne, Surman, Bindon, Cacace; Stamenic, Rufer; Just, McCowatt, Randall; Wood

Anglia – Nowa Zelandia: transmisja meczu

Mecz Anglia – Nowa Zelandia odbędzie się w sobotę (6 czerwca) o godzinie 22:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Polsat Sport 1. Spotkanie obejrzysz także online po wykupieniu odpowiedniego abonamentu w serwisie polsatboxgo.pl.

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