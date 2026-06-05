Goretzka wybiera między dwoma gigantami. Kierunek Serie A

Leon Goretzka niemal na pewno będzie kontynuował swoją karierę w Serie A. Według Ekrema Konura największe szanse na jego pozyskanie mają bowiem AC Milan oraz Juventus.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Leon Goretzka

AC Milan oraz Juventus walczą o podpis Leona Goretzki

Leon Goretzka zmieni klub podczas letniego okienka transferowego. 31-letni pomocnik rozstaje się z Bayernem Monachium, ponieważ obie strony nie doszły do porozumienia w sprawie przedłużenia wygasającego kontraktu. Oznacza to, że doświadczony reprezentant Niemiec będzie dostępny na zasadzie wolnego transferu, co czyni go jedną z najciekawszych okazji na rynku. Nic więc dziwnego, że jego sytuację monitorują giganci z czołowych europejskich lig. Coraz więcej wskazuje jednak na to, iż sam piłkarz obrał już konkretny kierunek dalszej kariery.

Z najnowszych informacji wynika, że Goretzka jest bowiem bardzo blisko przeprowadzki do Serie A. Jak przekazał Ekrem Konur, w walce o podpis niemieckiego pomocnika pozostały już tylko dwa kluby – AC Milan oraz Juventus. Obaj włoscy potentaci chcą wzmocnić swoją drugą linię przed kolejnym sezonem i widzą w 31-latku zawodnika, który od razu podniesie poziom drużyny. Piłkarz ma być zainteresowany występami na Półwyspie Apenińskim, dlatego przenosiny do jednej z czołowych ekip włoskiej ekstraklasy wydają się najbardziej prawdopodobnym scenariuszem.

Urodzony w Bochum zawodnik przywdziewał koszulkę zespołu Die Roten od lipca 2018 roku, kiedy trafił na Allianz Arenę za darmo z FC Schalke 04 Gelsenkirchen. W barwach bawarskiej drużyny rozegrał łącznie 312 spotkań, zdobył 51 bramek i zanotował 53 asysty. W tym czasie sięgnął po liczne trofea, w tym siedem mistrzostw Niemiec oraz triumf w Lidze Mistrzów. Według danych serwisu „Transfermarkt” wartość rynkowa pomocnika wynosi obecnie około 15 milionów euro. Doświadczenie i jakość sportowa sprawiają, że zainteresowanie jego osobą pozostaje bardzo duże.