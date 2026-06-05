Goretzka wybiera między dwoma gigantami. Kierunek Serie A

21:50, 5. czerwca 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Ekrem Konur

Leon Goretzka niemal na pewno będzie kontynuował swoją karierę w Serie A. Według Ekrema Konura największe szanse na jego pozyskanie mają bowiem AC Milan oraz Juventus.

Leon Goretzka
Obserwuj nas w
dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Leon Goretzka

AC Milan oraz Juventus walczą o podpis Leona Goretzki

Leon Goretzka zmieni klub podczas letniego okienka transferowego. 31-letni pomocnik rozstaje się z Bayernem Monachium, ponieważ obie strony nie doszły do porozumienia w sprawie przedłużenia wygasającego kontraktu. Oznacza to, że doświadczony reprezentant Niemiec będzie dostępny na zasadzie wolnego transferu, co czyni go jedną z najciekawszych okazji na rynku. Nic więc dziwnego, że jego sytuację monitorują giganci z czołowych europejskich lig. Coraz więcej wskazuje jednak na to, iż sam piłkarz obrał już konkretny kierunek dalszej kariery.

Z najnowszych informacji wynika, że Goretzka jest bowiem bardzo blisko przeprowadzki do Serie A. Jak przekazał Ekrem Konur, w walce o podpis niemieckiego pomocnika pozostały już tylko dwa kluby – AC Milan oraz Juventus. Obaj włoscy potentaci chcą wzmocnić swoją drugą linię przed kolejnym sezonem i widzą w 31-latku zawodnika, który od razu podniesie poziom drużyny. Piłkarz ma być zainteresowany występami na Półwyspie Apenińskim, dlatego przenosiny do jednej z czołowych ekip włoskiej ekstraklasy wydają się najbardziej prawdopodobnym scenariuszem.

Urodzony w Bochum zawodnik przywdziewał koszulkę zespołu Die Roten od lipca 2018 roku, kiedy trafił na Allianz Arenę za darmo z FC Schalke 04 Gelsenkirchen. W barwach bawarskiej drużyny rozegrał łącznie 312 spotkań, zdobył 51 bramek i zanotował 53 asysty. W tym czasie sięgnął po liczne trofea, w tym siedem mistrzostw Niemiec oraz triumf w Lidze Mistrzów. Według danych serwisu „Transfermarkt” wartość rynkowa pomocnika wynosi obecnie około 15 milionów euro. Doświadczenie i jakość sportowa sprawiają, że zainteresowanie jego osobą pozostaje bardzo duże.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości