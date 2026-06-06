Manchester United zaczął spoglądać w kierunku swojego rywala. Na celowniku Czerwonych Diabłów znalazł się Iliman Ndiaye, donosi Ekrem Konur. Everton natomiast wycenia swoją gwiazdę na 70 milionów funtów.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Iliman Ndiaye wzbudził zainteresowanie Manchesteru United

Manchester United niezwykle aktywnie pracuje już na rynku transferowym. Na Old Trafford wkrótce ma zawitać Ederson. Czerwone Diabły rozglądają się teraz za nowym skrzydłowym i mają na oku swojego ligowego rywala. Z informacji przekazanych przez Ekrema Konura dowiadujemy się, że w kręgu zainteresowań zespołu z Old Trafford znalazł się Iliman Ndiaye z Evertonu.

Reprezentant Senegalu będzie niezwykle drogą opcją dla Manchesteru United. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że Everton nie odda tak łatwo swojej gwiazdy. Skrzydłowy został bowiem wyceniony na 70 milionów funtów. To ogromna kwota i może sprawić problem nawet Czerwonym Diabłom. Klub z Old Trafford ostrożnie podchodzi do wzmocnień, więc ten temat zostanie dogłębnie przeanalizowany.

Manchester United obserwuje ogromną liczbę piłkarzy. W tym gronie znajduje się oczywiście Iliman Ndiaye. Na samym szczycie listy życzeń angielskiego giganta znajduje się natomiast Alejandro Balde. Czerwone Diabły zatem niezwykle aktywnie pracuje na rynku transferowym i wkrótce możemy spodziewać się oficjalnych ruchów.

Iliman Ndiaye w zeszłym sezonie rozegrał 34 spotkania w koszulce Evertonu. Senegalczyk zdołał sześciokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył trzy asysty.