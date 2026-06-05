Ostatnia prosta przed MŚ: USA postraszy Niemców? Kupon na sobotnie starcia towarzyskie

W sobotę 6 czerwca odbędą się kolejne mecze towarzyskie przed nadchodzącymi Mistrzostwami Świata. Tym razem pod lupę trafią pojedynki Portugalii z Chile oraz USA z Niemcami. Czego spodziewać się w tych meczach? Co moim zdaniem warto obstawić? Sprawdź analizę oraz propozycję kuponu double. Życzę przyjemnej lektury.

fot. Alamy Na zdjęciu: Christian Pulisic, Gio Reyna

Portugalia vs Chile

Potyczka Portugalii z Chile rozpocznie się o godzinie 19:45 na Estadio Nacional do Jamor w Oeiras pod Lizboną. Ostatnim razem drużyny te spotkały się ze sobą w półfinale Pucharu Konfederacji 2017. Lepsi okazali się wtedy piłkarze Chile, którzy po remisie 0-0 wygrali 3-0 w serii rzutów karnych.

Portugalia: przygotowanie do ostatniego tańca

Reprezentacja Portugalii dziś rozegra swój pierwszy z dwóch sparingów w ramach przygotowań do nadchodzącego Mundialu. W fazie grupowej kadra prowadzona przez Roberto Martineza spotka się wpierw z Demokratyczną Republiką Konga, a następnie Uzbekistanem i Kolumbią. W ramach starć towarzyskich zagra natomiast z Chile, a potem z Nigerią. Zespół ten awans do turnieju głównego Mistrzostw Świata traktuje jak obowiązek, podobnie zresztą jak wyjście z grupy. Docelowo Portugalia ma walczyć o medale, w przede wszystkim o końcowy tryumf, który byłby idealnym zwieńczeniem kariery dla ikony portugalskiej kadry, Cristiano Ronaldo, dla którego na pewno będzie to ostatni Mundial w karierze. Starcie z Chile będzie więc oficjalnym rozpoczęciem przygotowań do turnieju z teoretycznie sporo słabszym rywalem.

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Chile: krajobraz po katastrofie

Reprezentacja Chile nie brała udziału w dwóch poprzednich Mundialach, dlatego miała prawo upatrywać swoją szansę na awans w związku z rozszerzeniem turnieju. W strefie CONMEBOL występuje bowiem zaledwie dziesięć reprezentacji, a pewne miejsce na Mistrzostwach Świata ma sześć najlepszych ekip, natomiast siódma otrzyma szansę gry w barażu interkontynentalnym. Oznacza to, że z Ameryki Południowej na Mundial nie pojadą jedynie trzy lub cztery zespoły, Okazało się, że Chile kompletnie zawiodło i zakończyło zmagania na ostatnim miejscu z dorobkiem 11 punktów po 18 meczach i zaledwie dziewięcioma zdobytymi bramkami. W kraju taki wynik postrzegany jest jako katastrofa chilijskiego futbolu, dlatego teraz kadra tego kraju czeka na nowe otwarcie. Starcie z Portugalią stanowi ciekawy sprawdzian przed przyszłymi zmaganiami, dlatego selekcjoner Nicolas Cordova na pewno wyciśnie z niego sto procent, tym bardziej, że Chile nie zagra już żadnego innego meczu w tym okienku.

Kursy na wygraną lub remis w meczu Portugalia - Chile STS 1 1.23 X 6.25 2 11.50 Czytaj recenzję Recenzja Postaw!

Co obstawiam?

W tym przypadku wyraźnymi faworytami będą Portugalczycy. Trudno się temu dziwić, wszak mowa o pojedynku ekipy, która jedzie na Mundial w celu włączenia się do walki o medale, z zespołem, który na nadchodzącej imprezie się nie pojawi. Sądzę, że Portugalia zagra tutaj w delikatnie eksperymentalnym składzie, a Chile postara się tego starcia przede wszystkim nie przegrać i zastosuje bardzo defensywną taktykę. Moim typem będzie połączenie wygranej Portugalii z underem 4,5 gola. Sądzę, że gospodarze zrobią, co do nich należy i pokażą swoją wyższość, lecz przez pasywną taktykę, jakiej należy spodziewać się po gościach, nie przewiduję więcej niż czterech goli.

STS 1.64 BetBuilder_ Portugalia wygra i poniżej 4,5 gola Zagraj!

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USA vs Niemcy

Mecz Stanów Zjednoczonych z Niemcami rozegrany zostanie o godzinie 20:30 naszego czasu na Soldier Field w Chicago. Poprzednie bezpośrednie starcie tych drużyn miało miejsce 14 października 2023 roku i był to mecz towarzyski zakończony wynikiem 3-1 dla Niemców.

USA: próba generalna

Reprezentacja Stanów Zjednoczonych podejdzie do swojego ostatniego testu przed startem Mundialu. W 2026 roku Amerykanie rozegrali trzy starcia towarzyskie: z Belgią (porażka 2:5), Portugalią (porażka 0:2) oraz Senegalem (zwycięstwo 3:2). Dziś po raz kolejny zagrają z jedną z czołowych ekip Europy. W fazie grupowej MŚ kadra prowadzona przez Mauricio Pochettino zmierzy się z Paragwajem, Australią oraz Turcją, więc dobór tak mocnych rywali w sparingach nie stanowi przypadku i jest obliczony na walkę po wyjściu z grupy. Ewentualny brak awansu do 1/16 finału będzie w kraju przyjęty z ogromnym rozczarowaniem. Amerykanie prezentują futbol ofensywny, dlatego dziś na pewno postarają się postraszyć niemiecką defensywę i zdobyć przynajmniej jednego gola.

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Niemcy: nabrać rozpędu przed walką o medale

Niemcy po udanych eliminacjach (choć fatalnie rozpoczętych, bo od sensacyjnej porażki ze Słowacją), podobnie jak Amerykanie staną do ostatniej próby przed startem zmagań o punkty na Mistrzostwach Świata. W marcu zespół trenera Juliana Nagelsmanna zwyciężył w sparingu 4:3 ze Szwajcarią oraz 2:1 z Ghaną, a 31 maja pewnie pokonał 4:0 Finlandię. W grupie zespół ten zagra z kolei z Curacao, Wybrzeżem Kości Słoniowej oraz Ekwadorem, więc nietrudno zgadnąć, że jego celem na te mecze będzie dziewięć punktów i spokojny awans do 1/16 finału. Niemcy liczą na walkę o najwyższe laury i mają ku temu solidne podstawy, co pokazała kampania eliminacyjna zakończona 15 punktami po sześciu rozegranych meczach. Nadchodzący mecz z USA ma więc stanowić udane zwieńczenie przygotowań.

Kursy na wygraną lub remis w meczu USA - Niemcy STS 1 4.80 X 4.10 2 1.60 Czytaj recenzję Recenzja Postaw!

Co obstawiam?

Prezentowane wyżej kursy pokazują, że większe szanse na wygraną mają w tym meczu goście. USA to ekipa, która przegrała w tym roku swoje mecze z innymi czołowymi zespołami z Europy, więc trudno oczekiwać od niej zwycięstwa. Niemcy zaś od kilkunastu miesięcy prezentują się bardzo dobrze i notują serię ośmiu wygranych z rzędu. Mimo to nie odważę się tutaj zagrać na strony, a zamiast tego pójdę w BTTS. Oba zespoły z natury prezentują ofensywny styl gry, dlatego oczekuję tutaj ciekawego pojedynku, w którym zarówno USA, jak i Niemcy skierują piłkę do siatki rywala. W STS taki typ dostępny jest po kursie 1.57, który stanowi dobre zamknięcie dla dzisiejszego kuponu.

STS 1.57 obie drużyny strzelą gola Zagraj!

Mój kupon na sobotę 6 czerwca

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