Lazio na zakupach w Premier League. Obrońca wzbudził zainteresowanie

22:26, 5. czerwca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Corriere dello Sport

Lazio wreszcie zabrało się do pracy na rynku transferowym. Jak się okazuje, Biancocelesti mogą sięgnąć po piłkarza z Premier League. Na ich radarze znalazł się Diego Coppola z Brighton & Hove Albion - informuje "Corriere dello Sport".

Piłkarze Lazio
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Roberto Ramaccia / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Lazio

Diego Coppola wzbudził zainteresowanie Lazio

Lazio przeżywa trudny okres. W trakcie sezonu doszło do konfliktu na linii trener – prezes. W to wszystko włączyli się fani stołecznego zespołu, którzy bojkotują mecze swojego ukochanego zespołu. A wszystko przez politykę transferową Claudio Lotito. Tymczasem „Corriere dello Sport” zdradza, że Biancocelesti planują pierwszy ruch. I to od razu z Premier League. Na ich celowniku znalazł się Diego Coppola.

Obrońca Brighton & Hove Albion przeżywał trudne chwile w Anglii, a w trakcie zeszłego sezonu został wypożyczony do Paris FC. Włoch jest wciąż młodym zawodnikiem, w którym drzemie spory potencjał, więc możliwość powrotu do Serie A jest z pewnością brana przez niego pod uwagę. W Lazio natomiast miałby wejść w buty Alessio Romagnolego, który wkrótce ma obrać kurs na Bliski Wschód.

Diego Coppola zapracował sobie na transfer do Premier League po świetnej grze w Hellasie Verona. W ostatnich latach Lazio chętnie sięgało po piłkarzy związanych z Gialloblu. Do dziś tacy piłkarze występuje w koszulce Biancocelestich. A są to Matteo Cancellieri oraz Mattia Zaccagni, kapitan drużyny.

Dotychczas Diego Coppola rozegrał zaledwie dziewięć spotkań w barwach Brighton & Hove Albion. Włoski stoper nie ma na koncie trafienia, ale co ciekawe, może pochwalić się dwoma asystami.

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