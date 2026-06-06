Jose Mourinho wyznał kolejny cel transferowy, Portugalczyk chce, aby Real Madryt sprowadził Mateusa Fernandesa z West Hamu United. Królewscy tym samym muszą stoczyć walkę z Manchesterem United - donosi "AS".

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Mateus Fernandes celem Jose Mourinho. Real Madryt przeprowadzi transfer?

Jose Mourinho od przyszłego sezonu będzie zasiadał na ławce trenerskiej Realu Madryt. The Special One już pracuje na rynku transferowy i wyznaczył swój kolejny cel transferowy. Serwis „AS” przekazuje, że celem portugalskiego szkoleniowca jest Mateus Fernandes. Królewscy również przychylnym okiem patrzą w kierunku pomocnika West Hamu United.

Real Madryt jednak będzie musiał stoczyć trudną rywalizację o Mateusa Fernandesa. Portugalski pomocnik znajduje się również w kręgu zainteresowań Manchesteru United. Oba wielkie kluby zatem powalczą między sobą o gracza West Hamu United. Młoty, mimo spadku z Premier League, nie ułatwią transferu. Ich gwiazdor został wyceniony bowiem na 80 milionów funtów.

Na ten moment trudno stwierdzić, który klub jest bliżej sprowadzenia Mateusa Fernandesa. Rywalizacja Manchesteru United i Realu Madryt zapowiada się niezwykle ekscytująco. West Ham United może być z tego faktu niezwykle zadowolony. Czas pokaże, gdzie w przyszłym sezonie będziemy oglądali reprezentanta Portugalii.

Mateus Fernandes w zeszłej kampanii rozegrał 42 spotkania w koszulce West Hamu United. Pomocnik zdołał pięciokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył taką samą liczbę asyst.