Mateus Fernandes celem Jose Mourinho. Real Madryt przeprowadzi transfer?
Jose Mourinho od przyszłego sezonu będzie zasiadał na ławce trenerskiej Realu Madryt. The Special One już pracuje na rynku transferowy i wyznaczył swój kolejny cel transferowy. Serwis „AS” przekazuje, że celem portugalskiego szkoleniowca jest Mateus Fernandes. Królewscy również przychylnym okiem patrzą w kierunku pomocnika West Hamu United.
Real Madryt jednak będzie musiał stoczyć trudną rywalizację o Mateusa Fernandesa. Portugalski pomocnik znajduje się również w kręgu zainteresowań Manchesteru United. Oba wielkie kluby zatem powalczą między sobą o gracza West Hamu United. Młoty, mimo spadku z Premier League, nie ułatwią transferu. Ich gwiazdor został wyceniony bowiem na 80 milionów funtów.
Na ten moment trudno stwierdzić, który klub jest bliżej sprowadzenia Mateusa Fernandesa. Rywalizacja Manchesteru United i Realu Madryt zapowiada się niezwykle ekscytująco. West Ham United może być z tego faktu niezwykle zadowolony. Czas pokaże, gdzie w przyszłym sezonie będziemy oglądali reprezentanta Portugalii.
Mateus Fernandes w zeszłej kampanii rozegrał 42 spotkania w koszulce West Hamu United. Pomocnik zdołał pięciokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył taką samą liczbę asyst.