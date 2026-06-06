Real Madryt planuje wielki transfer. W grze 150 mln euro

Real Madryt szykuje głośny transfer. Jak podaje "TEAMtalk", tajemniczym celem Królewskich za kwotę sięgającą nawet 150 milionów euro ma być Chwicza Kwaracchelia z PSG.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Chwicza Kwaracchelia na radarze Realu Madryt

Real Madryt przygotowuje się do bardzo aktywnego letniego okna transferowego. Królewscy są bliscy dopięcia transferu Denzela Dumfriesa z Interu Mediolan. Kolejnym celem ma być Ibrahima Konate, który zakończył już swoją przygodę z Liverpoolem. To jednak dopiero początek szeroko zakrojonych działań, jakie planuje Florentino Perez, który pozostaje faworytem zbliżających się wyborów prezydenckich na Santiago Bernabeu.

Perez publicznie zasugerował ambitne plany transferowe, mówiąc o rekordowej ofercie, która ma przejść do historii klubu. – Wkrótce złożę ofertę klubowi Ligi Mistrzów. Będzie to najwyższa kwota, jaką Real zapłacił za zawodnika w swojej historii, co najmniej 150 milionów euro. To zawodnik spoza Premier League – przyznał prezes.

Słowa włodarza Los Blancos natychmiast wywołały falę spekulacji. Według „TEAMtalk”, głównym celem jest Chwicza Kwaracchelia z Paris Saint-Germain. Reprezentant Gruzji jest szybki, techniczny i niezwykle kreatywny, który potrafi odmienić przebieg meczu indywidualnym zagraniem. W minionym sezonie rozegrał 48 spotkań, zdobył 19 bramek i zanotował 11 asyst.

Paryżanie sprowadzili Gruzina z SSC Napoli w styczniu 2025 roku za 80 milionów euro. Kontrakt 25-letniego skrzydłowego na Parc des Princes obowiązuje do czerwca 2029 roku. Największą przeszkodą pozostaje stanowisko PSG, które nie odczuwa presji finansowej i nie musi sprzedawać swoich kluczowych zawodników. Nie wydaje się to jednak odstraszać prezydenta Realu.