FC Barcelona może przeprowadzić kolejny transfer. Jak się okazuje, Duma Katalonii ma wszystko wyłożone na tacę. Natan z Realu Betis zaoferował swoje usługi Blaugranie - informuje "Mundo Deportivo".

Xinhua / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Barcelony

Natan zaoferował się FC Barcelonie

FC Barcelona potwierdziła już jeden letni transfer. Do zespołu trafił Anthony Gordon z Newcastle United. Mistrzowie Hiszpanii nie mają zamiaru się zatrzymywać i myślą o kolejnych wzmocnieniach. Tymczasem „Mundo Deportivo” przekazuje interesujące wieści z obozu Dumy Katalonii. Otóż Natan, który na co dzień broni barw Realu Betis, zaoferował swoje usługi Blaugranie.

Brazylijski stoper aktywnie poszukuje sobie nowego zespołu. Zawodnik wziął sprawy w swoje ręce i wraz z swoim otoczeniem wysyłają oferty wielkim klubom. Taką właśnie otrzymała FC Barcelona. Na ten moment nie znamy podejścia Dumy Katalonii w tej kwestii. Wiemy też, że mistrzowie Hiszpanii poszukują lewonożnego defensora, a takim właśnie jest były gracz SSC Napoli.

Dla fanów Serie A rozwój Natana jest ogromnym zaskoczeniem. Brazylijczyk zaliczył fatalną przygodę w Italii i był jednym z największych flopów Azzurrich w ostatnich latach. Zawodnik odbudował karierę w Realu Betis, stając się jednym z najlepszych obrońców w całej La Lidze. Nadchodzące letnie okienko zapowiada się niezwykle ciekawie dla stopera.

Natan w poprzednim sezonie rozegrał 45 spotkań w koszulce Realu Betis. Brazylijski stoper nie wpisał się na listę strzelców, ale zdołał zaliczyć jedną asystę.