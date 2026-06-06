Barcelona otrzymała ofertę! Transfer wisi w powietrzu

11:08, 6. czerwca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Mundo Deportivo

FC Barcelona może przeprowadzić kolejny transfer. Jak się okazuje, Duma Katalonii ma wszystko wyłożone na tacę. Natan z Realu Betis zaoferował swoje usługi Blaugranie - informuje "Mundo Deportivo".

Piłkarze Barcelony
Obserwuj nas w
Xinhua / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Barcelony

Natan zaoferował się FC Barcelonie

FC Barcelona potwierdziła już jeden letni transfer. Do zespołu trafił Anthony Gordon z Newcastle United. Mistrzowie Hiszpanii nie mają zamiaru się zatrzymywać i myślą o kolejnych wzmocnieniach. Tymczasem „Mundo Deportivo” przekazuje interesujące wieści z obozu Dumy Katalonii. Otóż Natan, który na co dzień broni barw Realu Betis, zaoferował swoje usługi Blaugranie.

Brazylijski stoper aktywnie poszukuje sobie nowego zespołu. Zawodnik wziął sprawy w swoje ręce i wraz z swoim otoczeniem wysyłają oferty wielkim klubom. Taką właśnie otrzymała FC Barcelona. Na ten moment nie znamy podejścia Dumy Katalonii w tej kwestii. Wiemy też, że mistrzowie Hiszpanii poszukują lewonożnego defensora, a takim właśnie jest były gracz SSC Napoli.

Dla fanów Serie A rozwój Natana jest ogromnym zaskoczeniem. Brazylijczyk zaliczył fatalną przygodę w Italii i był jednym z największych flopów Azzurrich w ostatnich latach. Zawodnik odbudował karierę w Realu Betis, stając się jednym z najlepszych obrońców w całej La Lidze. Nadchodzące letnie okienko zapowiada się niezwykle ciekawie dla stopera.

Natan w poprzednim sezonie rozegrał 45 spotkań w koszulce Realu Betis. Brazylijski stoper nie wpisał się na listę strzelców, ale zdołał zaliczyć jedną asystę.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości