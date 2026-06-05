Alisson jednak nie dla Juventusu? Turyńczycy znaleźli alternatywę

19:45, 5. czerwca 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  La Gazzetta dello Sport

Alisson Becker, który jest głównym celem Juventusu, ostatecznie może zostać w Liverpoolu. W związku z tym turyński klub zainteresował się Guglielmo Vicario - donosi dziennik La Gazzetta dello Sport.

Guglielmo Vicario
Obserwuj nas w
PA Images / Alamy Na zdjęciu: Guglielmo Vicario

Guglielmo Vicario na radarze Juventusu

Juventus zamierza sprowadzić nowego bramkarza podczas tegorocznego letniego okienka transferowego. Trener ekipy Bianconerich – Luciano Spalletti – nie jest bowiem w pełni usatysfakcjonowany postawą Michele’a Di Gregorio oraz Mattii Perina. Od kilku miesięcy na szczycie listy życzeń giganta Serie A znajduje się Alisson Becker. Choć rozmowy z brazylijskim golkiperem mają przebiegać w pozytywnej atmosferze, Liverpool nie zamierza obecnie wyrażać zgody na sprzedaż jednego ze swoich najważniejszych zawodników. W tej sytuacji działacze ze stolicy Piemontu zostali zmuszeni do poszukiwania alternatywnych rozwiązań.

Jak poinformował dziennik „La Gazzetta dello Sport”, jednym z kandydatów do wzmocnienia Juventusu jest Guglielmo Vicario. 29-letni bramkarz podobno rozważa powrót do ojczyzny, a możliwość gry na Allianz Stadium mogłaby okazać się dla niego bardzo atrakcyjną opcją. Tottenham Hotspur ma wyceniać swojego zawodnika na około 20-25 milionów euro, co z perspektywy włoskiego klubu wydaje się kwotą możliwą do zaakceptowania. Niewykluczone więc, że rozmowy w tej sprawie nabiorą tempa w najbliższych tygodniach.

Vicario, którego łączy się także z Interem Mediolan oraz Milanem, występuje w zespole Kogutów od lipca 2023 roku, kiedy przeniósł się do Londynu z Empoli za 18,5 miliona euro. Od tamtej pory rozegrał 117 spotkań, w których stracił 170 bramek i zachował 29 czystych kont. Wcześniej reprezentował również barwy Cagliari Calcio, Venezii oraz Udinese Calcio, gdzie rozpoczynał swoją profesjonalną karierę. Mierzący 194 centymetry włoski golkiper jest związany kontraktem z Tottenhamem do 30 czerwca 2028 roku, co oznacza, że Juventus musiałby wynegocjować warunki transferu bezpośrednio z londyńskim klubem.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości