AC Milan planuje transfer reprezentanta Portugalii. W grze nawet 40 mln euro

18:07, 5. czerwca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Record

AC Milan chce latem sprowadzić środkowego obrońcę. Jak podaje "Record", Goncalo Inacio ze Sportingu Lizbona jest mocno łączony z włoskim gigantem.

AC Milan
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Tiziano Ballabio / Alamy Na zdjęciu: AC Milan

Goncalo Inacio na celowniku Milanu

AC Milan po zakończeniu sezonu zdecydował się na rozstanie z Massimiliano Allegrim. Rossoneri pod wodzą doświadczonego szkoleniowca nie zdołali wywalczyć awansu do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. W letnim oknie transferowym na San Siro planowane są roszady, a jednym z priorytetów ma być wzmocnienie formacji defensywnej.

W tym kontekście Milan rozpoczął pierwsze działania w sprawie transferu Goncalo Inacio, który obecnie reprezentuje barwy Sportingu Lizbona. Jak informuje portugalski portal „Record”, Rossoneri nawiązali już wstępne kontakty dotyczące sytuacji 24-letniego środkowego obrońcy. Według źródeł z Portugalii w Milanie panuje obecnie pewna niejasność organizacyjna. Sam fakt zainteresowania reprezentantem Portugalii wpisuje się w długofalowe potrzeby klubu.

Inacio rozegrał w minionym sezonie 46 spotkań we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył trzy bramki i zanotował trzy asysty. Kontrakt 24-letniego obrońcy obowiązuje do połowy 2030 roku. Według portalu Transfermarkt.de, jego wartość rynkowa oscyluje wokół 40 milionów euro.

W ostatnim czasie Inacio był łączony m.in. z Barceloną, Liverpoolem oraz Manchesterem United. Sytuacja w Milanie pozostaje jednak wyjątkowo nietypowa. Klub od kilkunastu dni funkcjonuje bez pełnych struktur zarządczych po zmianach na najwyższych szczeblach, co wpływa na tempo i sposób podejmowania decyzji transferowych.

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