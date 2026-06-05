Nie ma dla niego miejsca w Juventusie. Zainteresowanie rośnie

19:47, 5. czerwca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Gianluca Di Marzio

Juventus całkowicie zrezygnował z Loisa Opendy. Belgijski napastnik zaczął wzbudać ogromne zainteresowanie na rynku. Na stole Starej Damy pojawiły się ofert transferowe od AS Monaco, Eintrachtu Frankfurt oraz Nottingham Forest - informuje Gianluca Di Marzio.

Piłkarze Juventusu
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Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Juventusu

Monaco, Eintracht i Nottingham Forest zgłaszają się po Loisa Opendę

Juventus kompletnie nie trafił z zeszłorocznymi transferami napastników. Największym niewypałem okazał się jednak Lois Openda. Luciano Spalletti w zasadzie całkowicie skreślił Belga i Stara Dama planuje go sprzedać. Już wiemy, że na stole turyńczyków pojawiły się pierwsze propozycje. Gianluca Di Marzio zdradza, że zawodnik znalazł się w kręgu zainteresowań AS Monaco, Eintrachtu Frankfurt oraz Nottingham Forest.

Włoski dziennikarz dodaje jednak, że żaden z wymienionych klubów nie zaproponował definitywnego transferu. Wszyscy oferują wypożyczenie Loisa Opendy z opcją wykupu. Taki stan rzeczy nie przypada z pewnością do gustu Juventusowi, który już tego lata chciałby zarobić na rozstaniu z zawodnikiem. Czas pokaże, czy któryś z zainteresowanych zespołów finalnie zmieni zdanie.

AS Monaco i Eintracht Frankfurt do znajome kierunki dla Loisa Opendy. Belgijski snajper występował zarówno w Ligue 1, jak i Bundeslidze. Całkiem inaczej sytuacja wygląda z Nottingham Forest, ponieważ zawodnik Starej Damy nie miał jeszcze okazji występować na boiskach Premier League. A ta opcja wydaje się najbardziej dla niego kusząca.

Lois Openda w zeszłym sezonie rozegrał 37 spotkań w koszulce Juventusu. Belg tylko dwukrotnie zdołał wpisać się na listę strzelców.

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