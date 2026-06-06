Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Honest Ahanor łączony z Arsenalem

Plany Arsenalu związane z triumfem w Lidze Mistrzów zostały przełożone na kolejne rok, po tym jak w zeszłym tygodniu przegrali w finale z Paris Saint-Germain. Władze klubu chcą wzmocnić i wytypowali już kandydata do transferu. „SportsBoom” zdradził, że w kręgu zainteresowań Kanonierów znalazł się Honest Ahanor, który na co dzień reprezentuje barwy Atalanty Bergamo.

Wspomniane źródło podkreśla, że tym samym Arsenal rzuca wyzwanie innym wielkim klubom. Honest Ahanor jest łączony z Realem Madryt. A ostatnio media informowały o zainteresowaniu Bayernu Monachium. Kanonierzy mają świadomość, że utalentowany obrońca jest łakomym kąskiem na rynku transferowym. Ich starania wkrótce mogą zostać zatem zintensyfikowane.

Honest Ahanor przed rokiem został kupiony przez Atalantę Bergamo za 16 milionów euro. Dziś wartość rynkowa Włocha jest zdecydowanie wyższa. 18-latek nie był jeszcze pełnoprawnym zawodnikiem podstawowego składu La Dei. Defensor jednak z każdym kolejnym miesiącem wykonuje olbrzymie postępy, więc nic dziwnego, że wzbudza tak ogromne zainteresowanie.

W zeszłym sezonie Honest Ahanor rozegrał 35 spotkania w koszulce Atalanty Bergamo. Włoch zdołał strzelić jednego gola. A udało mu się wpisać na listę strzelców w meczu przeciwko Genoi w Pucharze Italii.