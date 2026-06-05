Paris Saint-Germain, SSC Napoli i Bayer Leverkusen stoczą walkę o transfer. Johan Manzambi wzbudza ich zainteresowanie. Freiburg wycenia natomiast swoją gwiazdę na 40 milionów euro - informuje Ekrem Konur.

dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Johan Manzambi

Johan Manzambi łączony z Paris Saint-Germain, SSC Napoli i Bayerem Leverkusen

Paris Saint-Germain nie tak dawno sięgnął po triumf w Lidze Mistrzów, a już myśli o budowie składu na kolejny sezon. Zespół prowadzony przez Luisa Enrique potrzebuje drobnej kosmetyki. Tymczasem dowiadujemy się, że mistrzowie Francji będą musieli stoczyć walkę o cel transferowy z SSC Napoli oraz Bayerem Leverkusen. W kręgu zainteresowań tych drużyn znalazł się Johan Manzambi, który na co dzień reprezentuje barwy Freiburga.

Niemiecki klub liczy na spory zysk. Johan Manzambi został wyceniony przez swojego pracodawcę na 40 milionów euro. O ile Paris Saint-Germain nie powinno mieć problemu z wydaniem takich pieniędzy, o tyle sytuacja SSC Napoli oraz Bayeru Leverkusen wygląda inaczej. Taka wycena może właśnie odstraszyć zarówno Azzurrich, jak i Aptekarzy.

Reprezentant Szwajcarii nieprzypadkowo jest łączony z tak uznanymi klubami. Pomocnik ma za sobą fantastyczny rok, który nie umknął uwadze innych zespołów. Do pełni szczęścia 20-latka zabrakło triumfu w Lidze Europie, ale w finale Freiburg okazał się gorszy od Aston Villi. Być może był to jego ostatni mecz w biało-czerwonych barwach.

Johan Manzambi w minionym sezonie rozegrał 47 spotkań w koszulce Freiburga. Szwajcarski zawodnik zdołał siedmiokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył dziewięć asyst.