Brazylia – Egipt: typy, kursy, zapowiedź (07.06.2026)

Reprezentacja Brazylii zmierzy się z Egiptem w meczu towarzyskim, które zostanie rozegrane w Cleveland. Spotkanie rozpocznie się w nocy z soboty na niedzielę.

Andre Paes / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Brazylia Egipt Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 czerwca 2026 10:35

Brazylia – Egipt: typy bukmacherskie

Reprezentacja Brazylii zmierzy się z Egiptem w Cleveland w meczu towarzyskim, który będzie ostatnim etapem przygotowań do nadchodzącego mundialu. Dla Canarinhos będzie to kolejna okazja do szlifowania taktycznych automatyzmów pod wodzą Carlo Ancelottiego. Włoski szkoleniowiec, który objął drużynę w maju 2025 roku, chce poprowadzić Brazylię do pierwszego od 2002 roku triumfu na mundialu.

Egipt pod wodzą Hossama Hassana imponuje przede wszystkim szczelną defensywą. W eliminacjach stracili zaledwie dwie bramki, pokazując dużą dyscyplinę taktyczną. Dla obu drużyn będzie to ważny test przed mundialem. Brazylia w fazie grupowej zmierzy się z Marokiem, Szkocją i Haiti, natomiast Faraonowie trafili na Belgę, Iran i Nową Zelandię. Mój typ: remis.

Brazylia – Egipt: ostatnie wyniki

Canarinhos kilka dni temu rozbili Panamę (6:2) w Rio de Janeiro. W trakcie poprzedniego zgrupowania Brazylijczycy pokonali Chorwację (3:1), ale musieli też uznać wyższość Francji. W Foxborough Trójkolorowi wygrali (1:2). W listopadzie pięciokrotni mistrzowie świata natomiast zremisowali z Tunezją (1:1) oraz odnieśli zwycięstwo nad Paragwajem (2:0).

Egipcjanie przygotowania do mundialu rozpoczęli od skromnego triumfu nad Rosją (1:0) w Kairze. Bramkę dla Faraonów zdobył Mostafa Ziko. Wcześniej zremisowali bezbramkowo z Hiszpanią, rozbili Arabię Saudyjską (4:0) Wygrali także z Nigerią w meczu o 3. miejsce w Pucharze Narodów Afryki.

Brazylia – Egipt: historia

Historycznie Brazylia ma przewagę w bezpośrednich starciach. Ostatnie spotkanie tych drużyn zakończyło się w 2011 roku zwycięstwem (2:0) po dwóch golach Jonasa. W 2009 roku Canarinhos wygrali z Faraonami (4:3) w Pucharze Konfederacji.

Brazylia – Egipt: kursy bukmacherskie

W ofertach bukmacherów zdecydowanym faworytem jest Brazylia. Kursy na zwycięstwo Canarinhos zostały ustalone na poziomie 1.37. Tymczasem triumf Egiptu można obstawić z kursem mniej więcej 7.90, a remis wynosi w granicach 4.80-5.10.

Brazylia Egipt Kursy nie są obecnie dostępne. Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 czerwca 2026 10:35

Brazylia – Egipt: przewidywane składy

Brazylia: Alisson – Wesley, Marquinhos, Gabriel, Sandro – Guimaraes, Casemiro – Raphinha, Paqueta, Vinicius Junior – Thiago

Egipt: El Shenawy – Hany, Fathy, Ibrahim, Fotouh, Ateya, – Lasheen – Salah, Ashour, Trezeguet – Marmoush

Brazylia – Egipt: sonda

Kto wygra mecz? Brazylia

Remis

Egipt Brazylia

Remis

Egipt 0 Votes

Brazylia – Egipt: transmisja meczu

Mecz Brazylia – Egipt zostanie rozegrany w Cleveland w nocy z soboty na niedzielę o północy czasu polskiego. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna na żywo na antenie Polsat Sport 1, w usłudze Polsat Box Go oraz w serwisie bukmachera Superbet.

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