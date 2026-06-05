Brazylia – Egipt: typy, kursy, zapowiedź (07.06.2026)

Mecz towarzyski |
7 czerwca 2026
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Brazylia – Egipt: typy bukmacherskie
Reprezentacja Brazylii zmierzy się z Egiptem w Cleveland w meczu towarzyskim, który będzie ostatnim etapem przygotowań do nadchodzącego mundialu. Dla Canarinhos będzie to kolejna okazja do szlifowania taktycznych automatyzmów pod wodzą Carlo Ancelottiego. Włoski szkoleniowiec, który objął drużynę w maju 2025 roku, chce poprowadzić Brazylię do pierwszego od 2002 roku triumfu na mundialu.
Egipt pod wodzą Hossama Hassana imponuje przede wszystkim szczelną defensywą. W eliminacjach stracili zaledwie dwie bramki, pokazując dużą dyscyplinę taktyczną. Dla obu drużyn będzie to ważny test przed mundialem. Brazylia w fazie grupowej zmierzy się z Marokiem, Szkocją i Haiti, natomiast Faraonowie trafili na Belgę, Iran i Nową Zelandię. Mój typ: remis.
Brazylia – Egipt: ostatnie wyniki
Canarinhos kilka dni temu rozbili Panamę (6:2) w Rio de Janeiro. W trakcie poprzedniego zgrupowania Brazylijczycy pokonali Chorwację (3:1), ale musieli też uznać wyższość Francji. W Foxborough Trójkolorowi wygrali (1:2). W listopadzie pięciokrotni mistrzowie świata natomiast zremisowali z Tunezją (1:1) oraz odnieśli zwycięstwo nad Paragwajem (2:0).
Egipcjanie przygotowania do mundialu rozpoczęli od skromnego triumfu nad Rosją (1:0) w Kairze. Bramkę dla Faraonów zdobył Mostafa Ziko. Wcześniej zremisowali bezbramkowo z Hiszpanią, rozbili Arabię Saudyjską (4:0) Wygrali także z Nigerią w meczu o 3. miejsce w Pucharze Narodów Afryki.
Brazylia – Egipt: historia
Historycznie Brazylia ma przewagę w bezpośrednich starciach. Ostatnie spotkanie tych drużyn zakończyło się w 2011 roku zwycięstwem (2:0) po dwóch golach Jonasa. W 2009 roku Canarinhos wygrali z Faraonami (4:3) w Pucharze Konfederacji.
Brazylia – Egipt: kursy bukmacherskie
W ofertach bukmacherów zdecydowanym faworytem jest Brazylia. Kursy na zwycięstwo Canarinhos zostały ustalone na poziomie 1.37. Tymczasem triumf Egiptu można obstawić z kursem mniej więcej 7.90, a remis wynosi w granicach 4.80-5.10.
Brazylia – Egipt: przewidywane składy
Brazylia: Alisson – Wesley, Marquinhos, Gabriel, Sandro – Guimaraes, Casemiro – Raphinha, Paqueta, Vinicius Junior – Thiago
Egipt: El Shenawy – Hany, Fathy, Ibrahim, Fotouh, Ateya, – Lasheen – Salah, Ashour, Trezeguet – Marmoush
Brazylia – Egipt: sonda
Kto wygra mecz?
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Brazylia – Egipt: transmisja meczu
Mecz Brazylia – Egipt zostanie rozegrany w Cleveland w nocy z soboty na niedzielę o północy czasu polskiego. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna na żywo na antenie Polsat Sport 1, w usłudze Polsat Box Go oraz w serwisie bukmachera Superbet.
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