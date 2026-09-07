Wisła Kraków bezradna. Pogoń sięgnęła po jej największą gwiazdę

14:18, 7. września 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Jarosław Królewski (X)

Wisła Kraków traci najlepszego strzelca PKO BP Ekstraklasy. Jarosław Królewski na platformie X potwierdził, że Jordi Sanchez przeniesie się definitywnie do Pogoni Szczecin.

Jarosław Królewski
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fot. Ruslan Taran / Alamy Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Pogoń uruchomiła klauzulę. Wisła właśnie straciła lidera strzelców

Wisła Kraków w samej końcówce okna transferowego została postawiona przed faktem dokonanym. Jordi Sanchez, który kapitalnie rozpoczął sezon i z sześcioma golami prowadzi w klasyfikacji strzelców PKO BP Ekstraklasy, zmieni klub. Hiszpan odchodzi do Pogoni Szczecin.

Transfer jest o tyle zaskakujący, że 31-letni napastnik był jednym z najważniejszych punktów zespołu prowadzonego przez Mariusza Jopa’. W siedmiu ligowych spotkaniach zdążył zdobyć sześć bramek i dołożyć asystę. Mimo świetnej formy Wisła nie zdołała zatrzymać swojego snajpera.

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Kulisy całej sytuacji przedstawił Jarosław Królewski na platformie X. Klub ze Szczecina zdecydowała się aktywować klauzulę odstępnego zapisaną w kontrakcie zawodnika.

Pogoń Szczecin wspólnie z Jordim Sanchezem aktywowała klauzulę odstępnego w jego kontrakcie. Tym samym zawodnik przeniesie się do Szczecina” – przekazał właściciel i prezes 13-krotnych mistrzów Polski.

Królewski ujawnił również, że klub zareagował natychmiast, gdy pojawiła się informacja o zainteresowaniu ze strony Pogoni. Ostatecznie czasu na odwrócenie sytuacji było jednak zbyt mało.

Mimo naszych starań i walki do ostatnich godzin nie udało nam się zatrzymać Jordiego w Wiśle. O ofercie dowiedzieliśmy się wczoraj od menadżera zawodnika” – ujawnił działacz.

Na tym emocje się nie kończą. Właściciel Białej Gwiazdy przyznał, że poprosił Pogoń o przedstawienie swojego stanowiska w sprawie transferu. Nie zamierza jednak publicznie komentować swoich przemyśleń dotyczących całej sytuacji.

Poprosiliśmy Pogoń o stanowisko. Mam na ten temat swoje przemyślenia, ale zachowam je dla siebie. Życzymy zawodnikowi wszystkiego, co najlepsze w nowym klubie” – zakończył Królewski.

Wisła traci tym samym zawodnika, który na początku sezonu był jej najskuteczniejszym piłkarzem, a Pogoń zyskuje lidera klasyfikacji strzelców rozgrywek.

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