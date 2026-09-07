17 bramek i nokaut za nokautem. Barcelona wysłała jasny sygnał Europie

14:08, 7. września 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  El Nacional

FC Barcelona imponuje skutecznością od początku sezonu. El Nacional zwraca natomiast uwagę na jej 17 goli w czterech meczach. Żaden zespół z topowych lig nie strzelał tak często.

Piłkarze FC Barcelony
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fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze FC Barcelony

Barcelona nie ma litości dla rywali. Te liczby robią wrażenie

FC Barcelona urządziła sobie prawdziwy festiwal strzelecki na starcie sezonu. Podopieczni Hansiego Flicka zdobyli już 17 bramek w czterech spotkaniach, co daje średnią aż 4,25 gola na mecz. Jak zauważa El Nacional, na tym etapie rozgrywek żadna drużyna z pięciu najmocniejszych lig europejskich nie może pochwalić się lepszym dorobkiem.

Barcelona rozpoczęła od pięciu trafień przeciwko Elche, później  strzeliła dwa gole z Athletic Bilbao, a następnie po pięć razy pokonywała bramkarzy Rayo Vallecano i Valencii. Co ciekawe, ofensywna siła zespołu nie opiera się na klasycznej „dziewiątce”.

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Flick znalazł sposób na wykorzystanie mobilności swoich najważniejszych zawodników. Lamine Yamal operuje po prawej stronie, Anthony Gordon po lewej, natomiast Raphinha często pojawia się w centralnej strefie. Brazylijczyk jest niezwykle aktywny w pressingu i dzięki ruchliwości potrafi kompletnie zgubić krycie. Kapitalnie prezentuje się również Fermin Lopez. Hiszpan zdobył już cztery bramki w czterech meczach i stał się kolejnym zawodnikiem, którego rywale muszą mieć na szczególnym radarze.

Barcelona imponuje przy tym nie tylko pod bramką przeciwnika. Zespół Flicka stracił gole tylko w spotkaniu z Rayo Vallecano, w którym dwukrotnie skapitulował. Oznacza to, że Blaugrana może pochwalić się jednocześnie najlepszym atakiem i jedną z najlepszych defensyw w lidze.

Na razie wszystko działa zatem niemal perfekcyjnie. Teraz największym wyzwaniem będzie utrzymanie tego tempa, szczególnie że przed Barceloną pojawia się również rywalizacja w Lidze Mistrzów. Najbliższym sprawdzianem będzie środowe spotkanie z Feyenoordem, które pokaże, czy ofensywna maszyna Flicka równie dobrze wygląda na europejskiej scenie.

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