Jest klauzula i Raków z niej skorzysta. Padła konkretna kwota

13:05, 7. września 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Kanał Sportowy / Mateusz Borek / Weszlo / Szymon Janczyk

Raków Częstochowa jest o krok od zatrudnienia Tomasza Kaczmarka na trenera. Mateusz Borek z Kanału Sportowego i Szymon Janczyk z Weszlo.com ujawnili szczegóły transakcji.

Michał Świerczewski i Wojciech Cygan
Obserwuj nas w
fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Michał Świerczewski i Wojciech Cygan

Raków znalazł sposób na transfer trenera

Raków Częstochowa po fatalnym początku sezonu zdecydował się na kolejny ruch. Po zwolnieniu Dawida Kroczka i nieudanej próbie poprawy wyników pod wodzą Dawida Szulczka sternicy Medalików znalazły nowego szkoleniowca. Wybór padł na Tomasza Kaczmarka, który do tej pory pracował w Radomiaku.

W klubie z Częstochowy nie chcą jednak czekać na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Raków zamierza aktywować klauzulę odstępnego zapisaną w kontrakcie Kaczmarka. I właśnie jej wysokość budzi największe zainteresowanie.

Szymon Janczyk z Weszlo.com informuje o kwocie przekraczającej 200 tysięcy euro. Mateusz Borek z Kanału Sportowego podaje natomiast bardziej konkretną sumę. – Słyszę, że jednak 250 tysięcy euro wykup i że temat z Tomaszem Kaczmarkiem klepnięty – przekazał współwłaściciel Kanału Sportowego w audycji „Moc Futbolu”.

Oglądaj Ligę Mistrzów za ZA DARMO: Załóż konto w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS i obierz voucher do CANAL PLUS na 3 miesiące.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jednocześnie dla Radomiaka sprawa jest dużym zaskoczeniem. Janczyk opisuje, że w klubie trwa obecnie analiza dokumentów, a sposób, w jaki informacja przedostała się do mediów, dodatkowo komplikuje sytuację.

W Radomiu są tym wszystkim zaskoczeni, trwa analiza dokumentów. Wypłynięcie informacji to też mały problem dla trenera, bo wszystko działo się tak szybko, że nie zdążył nawet rozmówić się ze współpracownikami czy drużyną, która o sprawie dowiedziała się z mediów” – przekazał Janczyk w swoim materiale w Weszlo.com.

Raków po sześciu kolejkach pozostaje bez punktu i zamyka tabelę PKO BP Ekstraklasy. Ogólnie jednak w Częstochowie liczą, że nowy szkoleniowiec okaże się człowiekiem, który zatrzyma katastrofalny start sezonu. Oficjalna prezentacja nowego trenera ma nastąpić we wtorek.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości