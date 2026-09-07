fot. David Ramirez / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Były piłkarz Realu Madryt zachwycony Lamine Yamalem

Lamine Yamal już teraz jest postacią, która wykracza poza ramy FC Barcelony. Nastolatek zachwyca nie tylko kibiców, ale również byłych zawodników Realu Madryt. Steve McManaman nie miał większych wątpliwości, gdy zestawiał Hiszpana z największymi talentami, jakich świat piłki nożnej widział w podobnym wieku.

Były skrzydłowy Królewskich i Liverpoolu uważa, że Lamine Yamal osiągnął poziom, który trudno porównać z czymkolwiek wcześniej. – Myślę, że to najlepszy wynik, jaki kiedykolwiek widzieliśmy. Jako 16 lub 17-latek jest najlepszym nastolatkiem, jakiego kiedykolwiek widzieliśmy – powiedział były reprezentant Anglii cytowany przez SPORT”.

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Na tym jednak nie poprzestał. McManaman sięgnął po dwa wyjątkowo mocne punkty odniesienia. Porównał Lamine’a Yamala do Lionela Messiego, gdy Argentyńczyk miał 17 lub 18 lat oraz Michaela Owena z czasów jego nastoletnich występów w Liverpoolu. – Uważam, że Lamine jest od nich jeszcze lepszy – stwierdził wprost Anglik.

Tak wysoka ocena pokazuje, jak ogromne wrażenie reprezentant Hiszpanii robi na osobach, które miały okazję obserwować rozwój największych piłkarskich talentów. McManaman zwrócił jednak uwagę, że przed Barceloną stoi również ważne zadanie. Chodzi o odpowiednie zarządzanie obciążeniem młodego skrzydłowego.