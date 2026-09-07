Mbappe marzy o Złotej Piłce. „Stworzyłem historię”

Kylian Mbappe jest jednym z kandydatów do zdobycia Złotej Piłki. Francuz nie ukrywa, że liczy na triumf w prestiżowym plebiscycie. Jego argumentem jest historyczny rekord na Mistrzostwach Świata.

Abaca Press / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe przyznał wprost, że liczy na Złotą Piłkę

Kylian Mbappe ma za sobą udany sezon, jeśli chodzi o indywidualne osiągnięcia. Francuz był nie tylko królem strzelców La Liga, ale również Ligi Mistrzów oraz Mistrzostw Świata 2026. Co więcej, został najskuteczniejszym piłkarzem w historii mundialu, bijąc rekord Leo Messiego. Nie bez powodu jest brany pod uwagę w kontekście zdobycia Złotej Piłki. Niemniej jednak faworytów do prestiżowej nagrody jest co najmniej kilku.

W rozmowie z L’Equipe gwiazdor Realu Madryt został zapytany o swoje przemyślenia w kontekście Złotej Piłki. Wprost przyznał, że wydaje mu się, że to dobry rok, aby ją zdobyć. Wybór pozostawia jednak dziennikarzom, którzy będą głosować, ponieważ każdy ma swój punkt widzenia.

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– Kiedy grasz w Realu Madryt, najlepszym klubie na świecie, ludzie w naturalny sposób zaczynają łączyć cię z takimi nagrodami. Dlatego tak, gdy spotykają mnie na ulicy, często mówią o mnie w kontekście Złotej Piłki. Dla mnie to coś pozytywnego – zaczął Kylian Mbappe w wywiadzie dla L’Equipe.

– Zobaczymy, co się wydarzy. Mam wrażenie, że to może być dobry rok, żeby ją zdobyć. Tego lata zapisałem się w historii podczas najważniejszego turnieju, zostając królem strzelców mistrzostw świata 2026 z 10 golami i jednocześnie najlepszym strzelcem w historii tej imprezy z 22 bramkami zdobytymi w trzech turniejach finałowych – kontynuował.

– Do końca zostało jednak jeszcze dużo czasu, a każdy ma prawo uważać kogoś innego za najlepszego piłkarza na świecie – dodał.