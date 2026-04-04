Juventus może potrzebować Milika. Spalletti mówił o Polaku

Arkadiusz Milik wrócił niedawno na boisku. Juventus może go potrzebować w końcówce sezonu. Na konferencji prasowej Luciano Spalletti mówił o szansach Polaka na grę w pozostałych meczach.

Milik i Vlahović lekiem na problemy Juventusu?

21 marca 2026 roku – ten dzień na długo zapamięta Arkadiusz Milik. Po 652 dniach przerwy reprezentant Polski wrócił na boisko, a olbrzymi ciężar z pewnością spadł mu z serca. Po prawie dwóch latach zagrał nieco ponad 10 minut w spotkaniu Juventus – Sassuolo. Mało brakowało, a mógł zostać bohaterem meczu, strzelając zwycięskiego gola. Jego strzał fenomenalnie obronił jednak bramkarz rywali.

Więcej okazji do zaprezentowania swoich umiejętności nie miał. Wynikało to z faktu, że od razu po starciu z Sassuolo rozpoczęła się przerwa reprezentacyjna. Niewykluczone, że kolejny mecz rozegra w poniedziałek (6 kwietnia). Tego dnia Stara Dama zmierzy się z Genoą w ramach 31. kolejki Serie A. Trudno spodziewać się, żeby wyszedł w pierwszym składzie, ponieważ dopiero co wrócił po kontuzji. Luciano Spalletti musi umiejętnie zarządzać jego minutami. Włoski taktyk mówił jednak na konferencji, że Milik będzie mu potrzebny. Co więcej, Polak może grać na boisku jednocześnie z Dusanem Vlahoviciem, który również wraca po długiej przerwie.

– Tak, ponieważ jeden z nich jest bardziej typową dziewiątką, silnym napastnikiem, a drugi lepiej współpracuje z innymi, jest bardziej techniczny i „miękki” w kontekście współpracy z drużyną. Mogą grać razem jako duet, są silni i potrafią utrzymać się przy piłce. Mogą nam się przydać – mówił Luciano Spalletti na konferencji prasowej.

Powrót Milika i Vlahovicia może rozwiązać problem Juventusu, jakim jest skuteczność zawodników ofensywnych. Najskuteczniejszym piłkarzem Turyńczyków w tym sezonie jest Kenan Yildiz. Turek ma jedynie 10 goli, co nie jest zbyt dobrym wynikiem.