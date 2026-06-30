AC Milan idzie po reprezentanta Portugalii. Amorim wskazał ciekawy cel transferowy

10:08, 30. czerwca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Fabrizio Romano

AC Milan planuje wzmocnienie obrony w letnim oknie transferowym. Na radarze Rubena Amorima znajduje się Goncalo Inacio ze Sportingu Lizbona - ujawnia Fabrizio Romano.

Ruben Amorim
Obserwuj nas w
News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Goncalo Inacio na liście życzeń Milanu

AC Milan po rozczarowującym sezonie w Serie A, w którym nie zdołał wywalczyć awansu do Ligi Mistrzów, zdecydował się na poważne zmiany. Z zespołem pożegnał się Massimiliano Allegri, a jego miejsce na ławce trenerskiej zajął Ruben Amorim.

Portugalczyk wraca do pracy po kilkumiesięcznej przerwie, którą miał po rozstaniu z Manchesterem United. W Mediolanie wiąże się z nim duże nadzieje na odbudowę zespołu i powrót do czołówki włoskiej piłki. W klubie trwają obecnie intensywne rozmowy dotyczące priorytetów transferowych na nadchodzące okno.

BONUS 400 PLN za poprawny typ na wygraną Francji ze Szwecją. Wystarczy zakład za 2 PLN Sprawdź szczegóły oferty STS

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Według informacji przekazanych przez Fabrizio Romano, na celowniku włoskiego giganta znajduje się Goncalo Inacio, który obecnie reprezentuje barwy Sporting Lizbona. 24-letni środkowy obrońca ma kontrakt obowiązujący do czerwca 2030 roku. Obecnie zawodnik przebywa z reprezentacją na mistrzostwach świata rozgrywanych w USA, Kanadzie i Meksyku.

Wartość rynkowa w serwisie Transfermarkt.de stopera jest szacowana na 40 milionów euro. W poprzednim sezonie Inacio rozegrał 46 spotkań we wszystkich rozgrywkach, zdobywając trzy bramki i notując trzy asysty. Wyciągnięcie Portugalczyka ze Sportingu może okazać się wyjątkowo trudne, ponieważ klub z Lizbony nie ma presji, by sprzedać defensora. Inacio był w ostatnich miesiącach łączony również z Manchesterem United i Liverpoolem.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości