AC Milan idzie po reprezentanta Portugalii. Amorim wskazał ciekawy cel transferowy

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Goncalo Inacio na liście życzeń Milanu

AC Milan po rozczarowującym sezonie w Serie A, w którym nie zdołał wywalczyć awansu do Ligi Mistrzów, zdecydował się na poważne zmiany. Z zespołem pożegnał się Massimiliano Allegri, a jego miejsce na ławce trenerskiej zajął Ruben Amorim.

Portugalczyk wraca do pracy po kilkumiesięcznej przerwie, którą miał po rozstaniu z Manchesterem United. W Mediolanie wiąże się z nim duże nadzieje na odbudowę zespołu i powrót do czołówki włoskiej piłki. W klubie trwają obecnie intensywne rozmowy dotyczące priorytetów transferowych na nadchodzące okno.

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Według informacji przekazanych przez Fabrizio Romano, na celowniku włoskiego giganta znajduje się Goncalo Inacio, który obecnie reprezentuje barwy Sporting Lizbona. 24-letni środkowy obrońca ma kontrakt obowiązujący do czerwca 2030 roku. Obecnie zawodnik przebywa z reprezentacją na mistrzostwach świata rozgrywanych w USA, Kanadzie i Meksyku.

Wartość rynkowa w serwisie Transfermarkt.de stopera jest szacowana na 40 milionów euro. W poprzednim sezonie Inacio rozegrał 46 spotkań we wszystkich rozgrywkach, zdobywając trzy bramki i notując trzy asysty. Wyciągnięcie Portugalczyka ze Sportingu może okazać się wyjątkowo trudne, ponieważ klub z Lizbony nie ma presji, by sprzedać defensora. Inacio był w ostatnich miesiącach łączony również z Manchesterem United i Liverpoolem.