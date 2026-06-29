AS Roma zarzuciła sieć na wahadłowego z Premier League

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Gian Piero Gasperini

Max Aarons łączony z Romą

AS Roma zamierza wzmocnić swoją kadrę podczas trwającego letniego okienka transferowego. Jednym z priorytetów władz rzymskiego klubu jest zwiększenie rywalizacji na pozycji prawego obrońcy. Trener ekipy Wilków – Gian Piero Gasperini – uważa, że właśnie w tym sektorze boiska jego zespół potrzebuje większej jakości oraz głębi składu. W związku z tym działacze ze Stadio Olimpico analizują kolejne kandydatury, które mogłyby wzmocnić defensywę przed rozpoczęciem nowego sezonu.

Jak poinformował Ekrem Konur, włodarze Romy wsłuchują się w sugestie 68-letniego szkoleniowca i wykazują zainteresowanie Maxem Aaronsem. W grę ma wchodzić wypożyczenie angielskiego defensora z AFC Bournemouth. O podpis 26-latka podobno rywalizują również Juventus oraz West Ham United, dlatego rzymski gigant musi liczyć się z dużą konkurencją. Wisienki zamierzają jednak podjąć ostateczną decyzję dotyczącą przyszłości zawodnika dopiero po zakończeniu okresu przygotowawczego do kampanii 2026/2027.

Aarons, który ostatni sezon spędził czasowo w Glasgow Rangers, mimo stosunkowo młodego wieku może pochwalić się sporym doświadczeniem. Na boiskach Premier League rozegrał łącznie 93 spotkania i zanotował 5 asyst. Wychowanek Norwich City w swoim piłkarskim CV ma również występy w Valencii. Według portalu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi obecnie około 2,5 miliona euro, a kontrakt wahadłowego z Bournemouth obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku.

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