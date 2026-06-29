To nie jest przypadek. Man Utd ma plan wobec Masona Mounta

Manchester United nie zamierza pozbywać się Masona Mounta mimo spekulacji transferowych. Klub jasno odciął się od plotek łączących ostatnio zawodnika z jednym z klubów z Serie A.

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Mason Mount

W tle pojawił się Amorim. Manchester United reaguje na plotki

Manchester United stanowczo zareagował na medialne doniesienia dotyczące przyszłości Masona Mounta. Jak informuje „Daily Mail”, klub z Old Trafford nie planuje sprzedaży angielskiego pomocnika w trwającym oknie transferowym. Mimo że jego nazwisko pojawiło się w kontekście możliwego transferu do AC Milan.

Według wcześniejszych informacji z Włoch, przedstawiciel Serie A miał rozważać ofertę w wysokości mniej więcej 21,5 miliona funtów za 27-letniego pomocnika. W mediach pojawiały się także sugestie, że były szkoleniowiec Manchesteru United, Ruben Amorim, mógł być zainteresowany sprowadzeniem zawodnika na San Siro. Źródło podkreśla jednak, że władze Czerwonych Diabów nie prowadzą żadnych rozmów w tej sprawie i nie otrzymały żadnej oficjalnej propozycji.

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Z informacji przekazanych przez brytyjski dziennik wynika, że klub traktuje Mounta jako część projektu sportowego i nie przewiduje jego odejścia. Angielski pomocnik również ma być zdeterminowany, aby kontynuować karierę w Manchesterze United i walczyć o miejsce w podstawowym składzie.

Piłkarz w okresie przygotowawczym pracuje według indywidualnego programu treningowego pod okiem osobistego trenera w Hiszpanii. Ma to pomóc mu w optymalnym przygotowaniu do startu nowego sezonu i powrotu do pełnych zajęć z drużyną.

Pierwsza grupa zawodników angielskiej ekipy ma stawić się w ośrodku treningowym Carrington już 9 lipca, gdzie rozpocznie przygotowania do nadchodzących rozgrywek. W klubie panuje przekonanie, że Mount może odegrać istotną rolę w nadchodzącym sezonie.