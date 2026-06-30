Francja – Szwecja: typy i kursy. Trójkolorowi potwierdzą swoją siłę?

Francja - Szwecja: typy i kursy na mecz 1/16 finału Mistrzostw Świata 2026. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już we wtorek (30 czerwca) o godzinie 23:00.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Ousmane Dembele

Francja Szwecja Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 czerwca 2026 10:07

Francja – Szwecja, typy bukmacherskie

Reprezentacja Francji już we wtorkowy wieczór przystąpi do rywalizacji w fazie pucharowej Mistrzostw Świata 2026. Trójkolorowi w ramach 1/16 finału zmierzą się ze Szwecją. Podopieczni Didiera Deschampsa imponują formą i przez fazę grupową przeszli jak burza, prezentując niezwykle skuteczny futbol. Skandynawowie natomiast pozostawili po sobie znacznie słabsze wrażenie i do meczu z jednym z głównych faworytów turnieju przystąpią jako wyraźny outsider. Nadchodząca rywalizacja zapowiada się jednak niezwykle ciekawie.

Ja uważam, że w tym starciu przynajmniej jeden z golkiperów zdoła zachować czyste konto. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie

Kacper Superbet 1.83 obie drużyny strzelą gola – nie Zagraj!

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Francja – Szwecja, ostatnie wyniki

Reprezentacja Francji znakomicie prezentuje się podczas Mistrzostw Świata 2026. Podopieczni Didiera Deschampsa wygrali wszystkie trzy spotkania fazy grupowej, pokonując Senegal 3:1, Irak 3:0 oraz Norwegię 4:1. Trójkolorowi nie tylko pewnie awansowali do fazy pucharowej, ale również potwierdzili, że należą do grona głównych kandydatów do zdobycia tytułu.

Reprezentacja Szwecji nie może być w pełni zadowolona ze swojej postawy w fazie grupowej. Skandynawowie rozpoczęli turniej od efektownego zwycięstwa 5:1 nad Tunezją, następnie ponieśli dotkliwą porażkę z Holandią (1:5), a na zakończenie zremisowali z Japonią 1:1. Mimo nierównej formy zdołali wywalczyć awans do fazy pucharowej, jednak przed starciem z Francją czeka ich zdecydowanie najtrudniejsze wyzwanie.

Francja – Szwecja, historia

Historia rywalizacji Francji ze Szwecją jest bardzo bogata. Obie reprezentacje mierzyły się ze sobą ponad 30 razy, a bilans jest korzystniejszy dla Trójkolorowych. W ostatnich latach częściej górą byli Francuzi, którzy wygrywali m.in. w eliminacjach do mistrzostw świata oraz w rozgrywkach Ligi Narodów. Na mundialach zespoły spotkały się trzykrotnie – w 1938 roku lepsza okazała się Francja (3:1), natomiast w 1958 i 1966 roku zwyciężali Szwedzi. Wtorkowe spotkanie będzie zatem pierwszym starciem obu reprezentacji na mistrzostwach świata od blisko 60 lat.

Francja – Szwecja, kursy bukmacherskie

Według bukmachera Superbet, zdecydowanym faworytem wtorkowego spotkania jest reprezentacja Francji. Jeśli rozważasz typ na wygraną Trójkolorowych w regulaminowym czasie gry, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.28. W przypadku zwycięstwa Szwecji natomiast sięga nawet 9.50.

Francja Szwecja 1.30 6.00 9.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 czerwca 2026 10:07

Francja – Szwecja, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Francji

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Francja – Szwecja, przewidywane składy

Francja: Maignan – Kounde, Upamecano, Saliba, Digne – Tchouameni, Rabiot – Dembele, Olise, Doue – Mbappe

Szwecja: Widell Zetterstrom – Lagerbielke, Lindelof, Gudmundsson – Bernhardsson, Karlstrom, Ayari, Stroud – Elanga, Gyokeres, Isak

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Francja – Szwecja, transmisja meczu

Spotkanie Francja – Szwecja obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach TVP 1 oraz TVP Sport. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie internetowej sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport.

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