Benfica zakontraktowała znanego piłkarza. Duże wzmocnienie

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Oficjalnie: Clement Lenglet przeszedł do Benfiki Lizbona

Benfica Lizbona poinformowała za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu Clementa Lengleta z Atletico Madryt. Doświadczony stoper trafił do portugalskiego klubu na zasadzie rocznego wypożyczenia, a po pomyślnym przejściu testów medycznych podpisał kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2027 roku. Wiadomo już również, że po zakończeniu czasowego transferu Benfica sprowadzi Francuza na zasadzie wolnej transakcji i zwiąże się z nim dłuższą umową.

Choć w ostatnich tygodniach pojawiały się różne doniesienia dotyczące formuły całej operacji, to ostatecznie zdecydowano się na wypożyczenie z zagwarantowanym późniejszym pozyskaniem doświadczonego zawodnika za darmo. Tym samym Lenglet opuszcza Hiszpanię i rozpoczyna nowy etap kariery w Portugalii. Mierzący 186 centymetrów defensor w zespole Orłów ma wypełnić lukę po Nicolasie Otamendim, który zdecydował się wrócić do ojczyzny, gdzie zasilił szeregi River Plate.

Szesnastokrotny reprezentant Francji występował w Atletico Madryt w latach 2024-2026. W swojej karierze reprezentował również barwy Barcelony, Sevilli, Aston Villi, Tottenhamu Hotspur oraz AS Nancy. W minionym sezonie 31-letni środkowy obrońca rozegrał 24 spotkania i zanotował jedną asystę. Według serwisu „Transfermarkt” jego aktualna wartość rynkowa wynosi około czterech milionów euro.