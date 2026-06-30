Bayern ma spory problem. Niechciany pomocnik wróci do Monachium

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Tottenham Hotspur nie wykupi Joao Palhinhi

Joao Palhinha w minionym sezonie przebywał na wypożyczeniu w Tottenhamie Hotspur, dokąd trafił z Bayernu Monachium. Początek pobytu portugalskiego pomocnika w północnym Londynie był bardzo obiecujący, aczkolwiek z biegiem czasu jego forma wyraźnie spadła. Również cały zespół Kogutów przeżywał trudny okres i dopiero w końcówce rozgrywek zapewnił sobie utrzymanie w Premier League.

Jeszcze kilka miesięcy temu wiele wskazywało na to, że Tottenham zdecyduje się na wykupienie 30-letniego zawodnika. Obecnie jednak wszystkie najważniejsze media zgodnie informują, iż londyńczycy nie aktywują jego klauzuli wykupu wynoszącej 26 milionów funtów, czyli około 30 milionów euro. To spory problem dla Bayernu Monachium, który nie wiąże już przyszłości z reprezentantem Portugalii. Palhinha przynajmniej na chwilę wróci więc do bawarskiego klubu, choć władze z Allianz Areny liczą na szybkie znalezienie nowego nabywcy.

Defensywny pomocnik w poprzedniej kampanii rozegrał 45 spotkań, zdobył siedem bramek i zanotował trzy asysty. Mimo przyzwoitych statystyk wyżej wspomniany Tottenham oczekiwał od niego znacznie większego wpływu na grę drużyny. Wychowanek Sportingu Lizbona najlepszy okres kariery przeżywał w Fulham, natomiast w Bayernie Monachium kompletnie nie spełnił oczekiwań. W 2024 roku niemiecki gigant zapłacił za niego ponad 50 milionów euro i dziś może uznać tę inwestycję za rozczarowanie.

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