Nie tylko Robert Lewandowski. Kolejny Polak trafił do MLS

Przemysław Płacheta, podobnie jak Robert Lewandowski, będzie występował w MLS. 28-letni skrzydłowy właśnie został zaprezentowany jako nowy piłkarz Austin FC.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Przemysław Płacheta

Oficjalnie: Przemysław Płacheta nowym piłkarzem Austin FC

Austin FC poinformowało za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu Przemysława Płachety na zasadzie wolnego transferu. Polski skrzydłowy, który w ostatnim czasie reprezentował barwy Oxfordu United, po pomyślnym przejściu testów medycznych podpisał z nowym pracodawcą kontrakt obowiązujący do końca sezonu 2028/2029. Umowa zawiera również opcję przedłużenia współpracy o kolejną kampanię. Klub z Teksasu upatruje w 28-letnim atakującym spore wzmocnienie ofensywy.

Tym samym w ciągu kilkudziesięciu godzin do Major League Soccer trafiło dwóch polskich piłkarzy. Wczoraj Chicago Fire ogłosiło bowiem zakontraktowanie Roberta Lewandowskiego, a dziś oficjalnie potwierdzono przejście Przemysława Płachety do innego amerykańskiego zespołu. – Jestem bardzo podekscytowany, że mogę rozpocząć nowy rozdział swojej kariery w Austin – powiedział siedmiokrotny reprezentant Polski po parafowaniu kontraktu z nowym klubem.

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Przemysław Płacheta występował we wspomnianym wyżej Oxfordzie United od lipca 2024 roku, gdy przeniósł się tam na podstawie darmowego transferu ze Swansea City. W swoim piłkarskim CV ma również grę w Norwich City, Birmingham City, Śląsku Wrocław, Podbeskidziu Bielsko-Biała oraz Pogoni Siedlce. W minionym sezonie lewy skrzydłowy rozegrał 27 spotkań, zdobył trzy bramki i zanotował jedną asystę.